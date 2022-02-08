行政院今解禁日本福島核災區食品，國民黨立委賴士葆爆料，在福島五縣的產品還是禁止的狀況下，指一款市售白桃果汁雞尾酒，白桃產地就是日本福島縣，證明國人不知情之下早已吃到核災區的加工產品，這就是政府所說的比國際更嚴格的標準，「這是騙誰啊！」

賴士葆表示，這個政府一直都在欺矇百姓，用公權力唬弄大家，日方都已經說進口核災食品與加入CPTPP無關，蔡政府還是蠻橫的硬著心腸犧牲人民的健康，一廂情願的期望這樣就可以加入國際經貿體系。蔡政府低估人民的智商，以為抬出科學檢驗、國際標準的說詞就可以一手遮天。

他說，美國萊豬要進口，行政院公布要赴美查廠、新增貨號、逐批查驗、清楚標示、嚴格稽查等五大措施把關，表面上高標準，事實上是障眼手法，民眾單單卑微的要求標示萊豬讓我們可以避免吃到，政府堅決不准，這是為國人食安把關嗎？所謂的清楚標示就是台灣豬、進口豬、多來源標示的標章貼紙到處都是，這就叫做清楚標示、嚴格把關嗎？

賴士葆指出，在福島五縣的產品還是禁止的狀況下，民眾向他檢舉福島的食品早已經進來。一種白桃果汁雞尾酒，酒精含量3％，果汁含量7％，白桃產地是福島縣，果汁含量是酒精兩倍多，政府把它認定是酒類，不是食品，所以不在禁止之列。

他直言，日本核災區的食品早就在市面上販售，喝進肚子裡的飲料不是食品，什麼才是食品？原來國人不知情之下早已吃到核災區的加工產品，福島的水果經過加工就不算福島食品，這就是政府所說的比國際更嚴格的標準，這是騙誰啊！

賴士葆痛批，過去堅決反核的人民團體、學者專家等反核能不反核食的雙重標準讓人不解。原來過去反對的立場以及所有冠冕堂皇的論述，道理背後是以意識形態來定奪，現在噤聲，附和無良政客不會覺得良心不安嗎？

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