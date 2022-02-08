許多人旅遊時都有到超商借廁所的經驗，一名男網友表示，他騎車環島經過台東時，看到路邊7-11的告示牌寫著「前方1公里、廁所很大」，甚至還可以聽民歌，不禁好奇詢問「到底有多大」，不少網友立刻找出超商地點，開玩笑稱「蠻大的，能在裡面三對三鬥牛」。

一名男網友在臉書社團《爆廢公社公開版》發文表示，他最近騎車環島經過台東，但路邊的告示牌意外引起他的注意。

從照片可見，路邊電線杆旁有4個7-11的告示牌，上面除了7-11的Logo外，還用紅字標記「前方1公里」、「廁所很大」、「聽民歌」，其中廁所很大的「大」用紅框白字寫下，且強調兩次，讓他十分好奇「到底有多大」。

照片曝光後有網友立刻回應，指出該超商就是台東香蘭門市。（圖／翻攝Google Maps）

照片曝光後不少在地人立刻回應，「在太麻里那邊，廁所真的很大」、「這應該是台東香蘭門市，和其他便利商店比起來真的很大」、「香蘭門市那個廁所比我家還大」、「那裡真的很大，我有上過，超舒適」、「還能聽到應景民歌唷，說真的廁所還算滿大的」。

也有不少網友開玩笑稱，「7-11只是廁所的一部分」、「我上次去過，在廁所迷路」、「那家的廁所真的很大，我在那廁所打過羽毛球」、「蠻大的，能在裡面三對三鬥牛」、「可以說像是迷你型國道休息站了」、「可以開萬人演唱會那種」。