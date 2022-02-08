打從2017年美中貿易戰開始起算，及至2021年的後疫情經濟反彈，國內上市公司28大類股在這五年期晅的合併營收成長率，CRIF中華徵信所最新研究，半導體類股營收成長率達103.24％，沒有意外地表現最為強勁；然而，上市產業類股中屬於小而美類股的「資訊服務業類股」，同一期間營收總額規模未曾達到1000億元，但5年來平均營收成長率10.32％，僅次於半導體業的16.13％，整體成長有目共睹。

CRIF中華徵信所總編輯劉任表示，「資訊服務業類股」相關廠商續航力可期，在後疫情經濟發展中，甚至未來AI和元宇宙的虛擬經濟發展中，無論是智慧製造的解決方案或是各種載體的雲端虛擬服務，其重要性都高於製造業本身。

CRIF中徵信所最新研究，五年來有國內上市公司26大類股的營收呈現成長，但攤開上市28大類股過去五年（2017～2021）各年度的營收成長率，能夠連續5個年度營收成長的上市類股只剩下4大類股，分別是半導體類股、資訊服務類股、電子零組件類股及電腦週邊設備類股，全都屬於電子科技相關類股。

其中，半導體類股不僅連續5年營收成長，並在2018、2020年及2021年三個年度營收成長率都超過20％。這五年來，半導體類股平均每年營收成長16.13％，5年營收總額由2兆元成長到超過4兆元，營收總額成翻了1倍，不愧台灣最強產業。

劉任指出，資訊服務業則是過去五年來，唯一每年營收成長都超過5％的類股，其中2019年及2021年營收成長率則達兩位數以上，2018年營收成長9.55％也非常接近兩位數。同時2019年營收成長18.93％則逼近兩成。過去五年資訊服務業每年平均營收成長率為10.32％，也達到兩位數成長。

但他也提醒，國內上市資訊服務業的規模過小，未來的關鍵服務仍須仰賴歐、美、日甚至中國大陸業者，這個限制將成為台灣經濟發展的軟肋。