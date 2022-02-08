瘦子（E.SO）8日出席Hit Fm聯播網活動，同是他新春開工首個公開通告，表示過年期間回到父母家住，父母每天準備一大桌美食，連早餐都像滿漢全席，讓他10天狂胖5公斤，在上工前還發現造型師之前準備的褲子穿不下。

瘦子去年嘗試斷食、勤運動，擁有結實腹肌的好身材，透露現在腹肌都沒了，「通常都是要用的事後才會處理。」並認為開工後，飲食回歸正常，一周後就會順利瘦回原本身材狀態。瘦子與女友穩定交往多年，過年會被長輩催婚？他直說家人早問膩了，現在都靠新聞報導來確認兒子還沒要結婚，更霸氣說：「人家結婚，人家的事，乾我屁事，他們結婚我就要結？我覺得兩個人在一起，兩個人關係的經營比較重要。」

頑童MJ116的成員大淵、小春都已成為爸爸，至於唯一沒當爸的瘦子，會開始過「無套」生活？他尷尬說：「無套跟生小孩是兩件事，沒有衝突。」也認為小孩需要很多時間陪伴，但現在工作太忙碌了，同時強調女友「沒有著床」。

瘦子熱愛小孩，開心當大淵兒子的乾爸，送上紅包、禮物等，很寵愛乾兒子，瘦子笑說：「乾爸不就是這樣子，不用負教育上面的責任嘛，就是溺愛他、寵壞他，讓父母親去收爛攤子。」而瘦子原訂去年8月唱進台北小巨蛋，卻因為疫情延期，如今宣布將在今年8月重啟演出，坦言如今一切都得看疫情發展，配合政府防疫政策。