2022北京冬奧會盛大舉行聚集各國好手，選手在賽場上大放異彩，滑冰項目為冬奧會上備受關注的賽事之一，選手在場上轉體、落地等冰上美技，高難度的表現兼具華麗的姿態，「冰上精靈」的每一個精彩瞬間令人賞心悅目。

朱易在女子單曲演出曲子為The Rolling Stones - Paint It, Black。（新華社）

大陸花式滑冰美少女朱易擔綱團體賽的女子單人短曲項目，為10隊選手中最優先上場，但在場上出現多次失誤，最終只拿到團體1分。賽後朱易受訪遺憾表示，「發生的太快了，都不記得發生了什麼。當我完成後內點冰三周跳時感覺很好，覺得可以完成後外點冰三周跳，很遺憾沒有完成」。

谷愛凌於自由式滑雪大跳台項目成功摘金。（新華社）

谷愛凌在決賽中三輪各拿下93.75、88.50、94.5分。（新華社）

出生於美國的天才滑雪選手、中美混血甜心谷愛凌於自由式滑雪大跳台項目成功摘金，於決賽中三輪各拿下93.75、88.50、94.5分，第三輪展現空中轉體4圈半1620度美技，接著以側向轉體抓板漂亮落地，取得94.5的高分。

谷愛凌受訪表示，最後一跳是自己執意上的難度，之所以這麼做，「是希望讓世界看到她不害怕不畏懼，一直在挑戰自己，突破極限，這也是她一直希望帶給青少年尤其是女孩們的」。

羽生結弦北京冬奧會尋求三連霸。（新華社）

羽生結弦北京冬奧會尋求三連霸。（路透社）

「滑冰王子」羽生結弦去年12月於全日錦標賽復出摘金，此次冬季奧運會個人項目尋求3連霸的羽生結弦，自賽前就成矚目焦點，短曲項目比賽一出場呼聲非常高，雖然開場四周失手跳成一周，所幸隨即將後續動作完美調整，最後拿到95.15分。

代表中華隊的競速滑冰女將黃郁婷在女子1500公尺項目，以2分00秒78獲得第26名。（路透社）

代表中華隊出戰冬季奧運的黃郁婷為第一位出賽的選手，雖然7日競速滑冰女子1500公尺以2分00秒78獲得第26名，未能收下獎牌，接下來將在500公尺和個人強項1000公尺競速滑冰項目上陣。

俄羅斯少女瓦莉娃（Kamila Valieva）成為花式滑冰首位在奧運完成四周跳的女子選手。（美聯社）

瓦莉娃在團體賽女子長曲項目中，獲得178.92分的亮眼表現。（路透社）

來自俄羅斯的15歲少女瓦莉娃（Kamila Valieva）創下花式滑冰史上首位在奧運完成四周跳的女子選手，在團體賽女子長曲項目中，以178.92分的亮眼表現，讓俄羅斯代表隊以74總分大幅領先，奪下團體賽金牌。