2022年底選戰，國民黨選情不容樂觀，不過確定將增添一位女選將！媒體TVBS女主播柳采葳確定參選台北市第四選區(中山、大同)市議員。近日她廣跑選區發送春聯，收到春聯的政治評論員「宅神」朱學恒，8日詢問前民進黨立委郭正亮對這選區看法。郭正亮表示，他覺得柳采葳選這區頗有眼光，且未來如果提名通過，她當選的機率會非常高。

郭正亮8日受邀上朱學恒臉書直播，談及柳采葳要選台北市議員，郭正亮透露，柳采葳日前向自己請益，現在疫情嚴峻該如何有效率的發春聯，自己有提點了一些技巧。郭正亮說，就目前來看，這選區國民黨沒有女性，現任議員王浩、葉林傳、陳炳甫3人都是男性，若之後確定沒有另外一個新人的話，可能國民黨就不會辦黨內初選，因為國民黨在這區本來就要提名四個人，而過去選舉，每一個黨至少都會提名一席女性參選，目前沒有聽到有另一名女性要跟柳采葳競逐。

國民黨台北市第四選區(中山、大同)議員參選人 柳采葳。(圖/柳采葳提供)

不過，郭正亮坦言，台北市的選情比較特殊，因為很多開出高票的選區，都是女性獲得。所以女性參選是很強的。郭正亮並解釋，原先該選區女議員為陳玉梅，但前幾年因病過世，由弟弟接棒，因此自此後該區就沒有女議員，這種情況是非常罕見的。

「妳真有眼光相中這區！」郭正亮說，自己日前跟柳采葳如是說，因為未來如果提名通過，她當選的機率就會非常高。

宅神好奇問郭正亮「為何會這樣判斷？」郭正亮解釋，這跟台灣人的投票習慣有關，因為選民如果認同一個政黨，如果要進行配票，那女生就一定會有一票，民進黨也是如此，這不分政黨。而目前來看，柳采葳極可能是國民黨唯一女候選人，如果投票的話，就一定會有一票是她。