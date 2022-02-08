行政院宣布鬆綁對福島周邊食品管制措施，桃園市長鄭文燦表態支持，直指新政策代表台灣走向世界經貿體系的決心，且政府新的管制措施較國際標準更嚴格，強調台灣不會進口核食，會持續堅守國人食安，並採取科學檢驗把關的作法，來處理日本食品進口議題。

鄭文燦說，針對日本食品進口，行政院今日宣布新的管制措施，提出三原則與三配套，其中三原則為回歸科學的檢驗、為國人的食安把關，以及比國際更嚴格的標準，來審查福島食品的進口。並且以三個配套，第一、「禁止特定地區進口」改為「禁止特定品項進口」，第二、針對具風險品項要求提供雙證（輻射證明＋產地證明），第三、 福島等五縣食品於邊境逐批檢驗，強化食品安全管理。

鄭文燦說，去年公投後，台灣人民已展現民意，希望進一步參與國際經貿體系，新的政策措施，也代表台灣願意解決貿易問題，持續走向世界經貿體系的決心。

鄭文燦也提到，政府新的管制措施，比國際檢驗標準更嚴格，重申「台灣不會進口核食」的立場，會持續堅守國人食安，並採取科學檢驗把關的作法，來處理日本食品進口議題，桃園市政府也會配合中央，加強稽查產品的產地標示，為市民的健康把關。