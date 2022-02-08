年後萬物開漲，超市龍頭全聯、量販家樂福，在春節檔即將結束前再宣佈，年後繼續不定期推出「抗漲專區」，從去年民生用油轉為即將於月底起漲的紙類商品，包括衛生紙、尿布、衛生棉、甚至清潔用品等，從買一送一到7-8折價不等。

全聯指出，為與民眾一起齊心抗通膨，堅持低價、微利經營策略，有感於近期物價蠢蠢欲動，將自9日起至17日止，集結線上線下推出「激省抗漲」專區，持福利卡購買衛生紙、面紙、廚紙、嬰童尿褲、成人紙尿褲等相關商品，不只享有全聯價八折起優惠，單筆每滿1000元再贈1000福利點，等於100元現金價值、最高再享9折優惠。

此外「PXGo!全聯線上購」獨家再推出箱購加碼活動，前兩天線上選購任兩箱，享5％福利點回饋，可與滿千送千點活動疊加；後續消費滿1314元，則可立即享9折優惠，同樣可與滿千送千點疊加，整箱買最划算。

家樂福自9日起至22日止推出會員民生必需品瘋狂價，同時加碼點數大放送，另外美妝專區更推出上百支美妝、身體清潔保養、紙品買一送一以及滿額加價購；家樂福表示，有關紙品月底漲價，會盡可能協商調幅，並以一系列促銷，降低顧客對漲價衝擊，包含衛生紙、衛生棉等商品，部分商品更下殺買一送一。

另外，每週三家樂福自有品牌採購綁定家樂福錢包支付599元以上，可立即享8折優惠，讓補貨民眾持續享促銷優惠，不需擔心荷包大失血。