首度參加冬季奧運女子雪橇的選手林欣蓉，8日晚間在第三趟速度比前兩趟快，繳出三趟下來最佳的1分01秒004，不過總和3分03秒611在所有選手中排名第31，未能擠進前20名參與第四趟。

第三趟林欣蓉排在第32位出發，出發時速度不錯，可惜過程中膝蓋比較彎，也幾次卡到，所幸都順利留在雪橇上、完成賽事，仍是不錯的收穫，而這一趟完成後，儘管許多選手無緣第四趟，但因為可以順利完賽，面對鏡頭時仍很開心。

林欣蓉為了一圓奧運夢，從田徑轉練雪橇，成為1998年長野冬奧李宜芳之後，首位前進冬奧的中華隊雪橇女將，7日第一趟成績1分01秒550，第二趟進步到1分01秒057，第三趟時間又更快，留下1分01秒004。

德國34歲選手蓋森伯格（Natalie Geisenberger）狀況依舊相當好，以58秒226賽道新紀錄完成第三趟，總計2分55秒051持續保持領先，林欣蓉的成績落後蓋森伯格8秒560。