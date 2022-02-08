中央氣象局表示，明天(9日)夜晚清晨低溫，台南以北及宜蘭地區仍只有14、15度，周五、周六(11日、12日)東北季風減弱，氣溫回升，北台灣高溫可達20度以上；下一波鋒面下周日(13日)報到，下周一(14日)情人節，鋒面通過及東北季風再增強，屆時雨區擴大，北台灣又將轉為濕涼的天氣型態。

情人節又一波東北季風！ 戴立綱揭「鋒面」再襲變天轉雨時刻

明天(9日)東北季風持續影響，且有華南水氣移入，北部及東半部地區整天有雨，中南部地區恢復多雲到晴；溫度方面，夜晚清晨低溫，台南以北及宜蘭地區14、15度，高屏及花東16至18度，白天高溫略微回升，北部地區17至19度，整天仍感受濕冷，中部、台南及東半部地區21至24度，高屏地區可達25至27度。

8至9日定量降水預報。(圖/氣象局)

周四(10日)東北季風影響，北台灣整天涼冷，其他地區早晚也有涼意；迎風面的北部、東半部地區還是有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

周五、周六(11日、12日)東北季風減弱，氣溫回升，尤其北台灣高溫可以回到20度以上，但各地早晚仍涼；水氣又更減少，剩下東半部跟北部山區有局部短暫雨，其他地區為舒適且多雲到晴。

下周日(13日)鋒面接近，中部以北及東半部地區將轉為有短暫陣雨的天氣，其他地區雲量也增多。下周一(14日)鋒面通過及東北季風再增強，屆時雨區擴大，北部、東半部和中部山區都有局部短暫雨。

下周二(15日)東北季風影響，北台灣濕涼，其他地區早晚也有涼意；北部、東半部地區及中部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。16日至18日東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。