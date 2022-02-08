印度股市今年來雖然表現震盪，呈現負報酬，不過，市場法人表示，印度具備基本面改善、政策加持等優勢，仍是深具投資價值的好標的，未來一旦氣氛轉好，股市要回升的速度會很快，進一步觀察近幾年全球股市年度表現，其中印度股市是目前唯一從2015年至2021年連續六年都正報酬的股市，今年可望挑戰連七年收紅，投資人可把握近期回跌適度參與。投資人可多留意印度基金的長期投資契機。

群益印巴雙星基金經理人陳建彰表示，Fed持續轉鷹令美元指數走升，也使得國際資金自印度股市流出，壓抑指數表現。印度12月製造業PMI由前月57.6下滑至55.5，且低於市場預期的57.2，不過仍維持在擴張區間；服務業PMI則由前月58.1進一步下滑至55.5，並低於市場預期的57.5，PMI數據下滑主因商業信心受到Omicron疫情、通膨壓力及供應鏈瓶頸影響而回落，不過整體景氣擴張態勢並未改變。

群益印度中小暨大印度基金經理人林光佑指出，年初以來印度股市主要是修正評價面偏高的部分而非基本面出現惡化。2月1日印度財政部公布最新年度預算報告，在保守預估來年稅收之下，財政赤字佔GDP比重(6.4％)較市場預估(6.2％)略高，然整體財政支出方向仍以刺激經濟增長為主，並將資源集中在現代化、數位化的基建，對中長期的經濟發展亦有助益，印度在疫情受控、企業財報漸入佳境下，加上基本面改善、經濟改革等利多，可望持續吸引外資，後市表現仍可期。