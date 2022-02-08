芬蘭不鏽鋼商奧托昆普（Outokumpu）第四季營收年增64％至22.2億歐元，稅息折舊及攤銷前利潤年增逾300％至3.26億歐元。但能源價格、耗材和固定成本走高等影響其獲利能力，今年首季財測令人失望，股價8日盤中大跌7.4％報5.63歐元。