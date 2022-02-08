奧托昆普首季財測令人失望 股價大跌逾7％ 21:152022/02/08 工商 鍾志恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 芬蘭不鏽鋼商奧托昆普（Outokumpu）第四季營收年增64％至22.2億歐元，稅息折舊及攤銷前利潤年增逾300％至3.26億歐元。但能源價格、耗材和固定成本走高等影響其獲利能力，今年首季財測令人失望，股價8日盤中大跌7.4％報5.63歐元。 台股ADR疲弱 台積電豬羊變色、聯電跌逾5％ 《國際產業》銅價上升 Aurubis上季獲利大增85％ #奧托 #昆普 #財測 #股價 #億歐 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《美股掃瞄》Meta續挫 標普500、那指收黑 09:092022/02/08 財經 《熱門族群》台股紅咚咚 晶圓代工三雄綠油油 11:082022/02/07 財經 虎星高照 樂觀中仍需謹慎 04:102022/02/06 產業特刊 蘋果、超微報喜 概念股沾光 04:102022/02/08 證券．權證 《國際經濟》科技股黯淡 能源股成為新FAANG 12:332022/02/07 財經 歐2月8日公布晶片法 市占拚翻倍 04:102022/02/07 全球財經 《國際金融》法國巴黎銀行上季獲利優預期 15:572022/02/08 財經 兆豐國際投顧研究部協理黃國偉：多空拉扯 台股風雨生信心 04:102022/02/06 產業特刊 盤元與螺絲大廠聚亨7日股價攻上漲停板 16:522022/02/07 財經 股價一度勁揚13％－祖克伯身家銳減290億美元 Meta市值蒸發逾2,000億美元 04:102022/02/05 財經要聞 《國際產業》PriceRunner控告谷歌 求償21億歐元 11:422022/02/08 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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