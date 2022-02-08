英國石油（BP）2021年獲利128.5億美元創八年新高，扭轉2020年大幅虧損57億美元局面。除了油價持續高漲帶動獲利上升外，執行長隆尼認為是公司增加投資低碳能源策略奏效所致。BP股價8日盤中上漲0.3％報410便士創兩年新高。

國銀2021年爆賺3370億元 史上第二高
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