BP去年獲利128.5億美元 創八年新高 21:162022/02/08 工商 鍾志恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英國石油（BP）2021年獲利128.5億美元創八年新高，扭轉2020年大幅虧損57億美元局面。除了油價持續高漲帶動獲利上升外，執行長隆尼認為是公司增加投資低碳能源策略奏效所致。BP股價8日盤中上漲0.3％報410便士創兩年新高。 國銀2021年爆賺3370億元 史上第二高 阿里ESG斥近10億美元 近半創節能數據中心 #BP #獲利 #億美 #八年 #新高 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 英特爾斥資10億美元打造晶圓代工創新生態體系 17:562022/02/08 財經 輝瑞全年新冠疫苗銷售額預測 上修至320億美元 21:352022/02/08 財經 勞動基金去年大賺4,511億 04:102022/02/08 財經要聞 香港確診增614例 單日恐將破千 04:102022/02/08 產業財經 材料上月營收 創同期新高 04:102022/02/08 證券．權證 長聖 擬發放6元股利 04:102022/02/08 證券．權證 泰鼎 元月營收創新高 04:102022/02/08 產業．科技 《國際產業》砸29億美元併Spirit 廉航Frontier將躍升全美第5大 12:502022/02/08 財經 市場消化升息預期 美、歐、新興股市吸金 11:092022/02/08 財經 股匯雙漲 新台幣終結連五貶 16:502022/02/08 財經 《半導體》瑞昱去年營運3攻頂 至少旺到H1 16:482022/02/08 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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