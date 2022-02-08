2021年全台雖籠罩在新冠肺炎疫情威脅下，但國銀獲利動能卻絲毫不減，全年爆賺近3370億元、年增7.8％。銀行局副局長童政彰8日公布國銀2021年全年獲利狀況，去年整體稅前盈餘達3370億元、較2020年還多賺243億元，國內總分行的1868億元就占逾六成，而OBU雖呈現衰退但也挹注了861億元，海外分行則揮別踩雷陰霾、獲利大躍進衝逾205億元，全年獲利僅次於2019年的3607億元，寫下史上次高紀錄。

就銀行局統計至2021年12月底止，去年國銀獲利以「海外分行」成長最大，全年獲利325億元、較2020年增加119億元、年增58.2％，童政彰分析，主要是2020年國銀海外聯貸提較多備抵呆帳，導致基期較低，去年能增加119億元是因為在歐美、亞洲、新加坡獲利都回溫，他指出，2020年國銀海外踩雷多，像是新加坡分行踩雷就較大，整體呆帳準備提列177億元，去年備呆只有46億元、少提了131億元。

去年OBU獲利861億元，較2020年減少了137億元、年減13.7％。童政彰指出，主要是放款減少了677億元、投資淨利、利息收益也有減少。他分析，OBU大部份是承作台商在大陸地區企業較多，受到總體經濟因素包括：中美貿易戰、疫情影響、美元貶值等因素，放款有明顯減少，2021年OBU放款僅1兆9493億元、較2020年2兆170億元，明顯大幅減少。

大陸分行獲利去年僅37.3億元，也較2020年的55.7億元減少18.4億元、年減33％，仍呈現衰退，童政彰分析，主要是投資淨收益減少8億元、呆帳費用提列增加5.7億元，所以獲利微幅下降少了18億元。