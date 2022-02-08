三星明晚（9日）就即將舉行2022 Galaxy UNPACKED，今（8日）就率先宣布針對台灣版的Galaxy Watch4 與Galaxy Watch4 Classic釋出更新，推出了新一代健康管理功能，包含專為所有騎士或跑者量身訂製的進階間歇訓練、加入全新的睡眠訓練計畫，以及期待已久的身體組成報告，更能享有更多個人化的升級版錶面可自訂專屬外觀，還有一系列全新時尚表帶可供選購。

此次更新後，Galaxy Watch4系列用戶將可同享「BIA身體組成分析功能」，用戶只需以中指及無名指按在錶冠按鈕上，即能在短短15秒隨時檢查身體組成數據。（三星提供）

而此次更新後，Galaxy Watch4系列用戶將可同享「BIA身體組成分析功能」，透過多項關鍵檢測值，如骨骼肌、基礎代謝率，身體含水量、體脂肪率，讓用戶更深入地了解自身整體健康與體適能狀態，透過手腕上的裝置，用戶只需以中指及無名指按在錶冠按鈕上，即能在短短15秒隨時檢查身體組成數據。

三星全新的睡眠訓練計畫，訓練計畫將追蹤用戶超過7天以上的睡眠模式，並要求其完成2項睡眠相關調查，進而分析出一種與用戶睡眠習慣相似的動物，緊接也會逐步引導用戶進行為期4到5周的睡眠訓練。（三星提供）

至於全新的睡眠訓練計畫，則是為了協助用戶培養良好睡眠習慣，訓練計畫將追蹤用戶超過7天以上的睡眠模式，並要求其完成2項睡眠相關調查，進而分析出一種與用戶睡眠習慣相似的動物，如「放鬆的獅子」、「緊張的企鵝」等，計畫緊接也會逐步引導用戶進行為期4到5周的睡眠訓練，其中包括各項任務、檢查清單、睡眠相關文章、冥想指南、定期報告來幫助用戶改善睡眠品質。