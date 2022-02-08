相隔1分多鐘，行車紀錄器再拍到兩人身影，已雙雙趴在路邊，機車噴飛數十公尺遠。（翻攝畫面）

湖口機車雙載撞電線桿畫面曝光！一個彎道後 2少年趴路邊

新竹縣湖口鄉今（8日）下午3時許發生死亡車禍，兩名18歲年輕男子機車雙載，疑似自撞路邊電線桿，造成1死1傷。後方車輛行車紀錄畫面曝光，只見過了一個左灣彎道後，兩名年輕人就趴在路邊電線桿下，而兩人騎乘的機車往前噴飛數十公尺遠。

這起車禍發生在湖口鄉八德路一段與中山路一段交叉口，消防局指出，湖口分隊趕抵現場，發現2名傷者都沒有生命跡象，將18歲蕭姓男子（新竹縣人）送到湖口仁慈醫院急時，已宣告不治，18歲葉姓男子（桃園市人）送到東元醫院救回來，目前正在開刀搶救中。

當時有車輛與雙載機車行駛在相同路段，根據車輛行車紀錄器畫面，該輛雙載機車靠最外側行駛，向前行駛消失在鏡頭前約1分多鐘，畫面顯示行經一處左灣彎道後，只見2人趴在路旁電線桿下，而機車則倒在兩人前方數十公尺遠。

警方初步調查，懷疑少年是無照駕駛，因附近沒有監視器，詳細車禍原因、發生經過仍有待調查釐清。