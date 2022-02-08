國際知名測速機構Opensignal今(8)日最新公布的「2022全球用戶行動網路體驗奬項」，調查全球281家電信商在2021年下半年的行動網路表現，在6項行動體驗獎項中，台灣電信業者表現深獲肯定，有5個項目挺進全球前30名，獲高效能奬項。

中華電信在「下載速率」、「影音體驗」、「遊戲體驗」、「語音應用程式體驗」等4個評比皆拿下全球頂尖前30名，並在「下載速率」、「影音體驗」、「語音應用程式體驗」三項指標皆獲得全台第一；遠傳在三項體驗中擠進全球前30名。

電信三雄在「遊戲體驗」項均獲高效能肯定，台灣大哥大在該項目表現最佳。另外，值得一提的是代表台灣用戶在行動設備上享受到更好的影音串流媒體服務的「影音體驗」項，中華電信為台灣唯一獲奬業者，這意味著用戶在幾乎不卡頓的情况下，享受到非常穩定的影音體驗。亞太則在「4G可用率」項目中領先。

針對此次獲國際品質獎項，中華電信表示，本次在「下載速率」、「影音體驗」、「遊戲體驗」和「語音應用程式體驗」等4項評比獲得國際肯定，再次印證中華電信持續以客戶為中心的經營理念。中華電信擁有4G／5G最大連續頻寬、最佳涵蓋及最多基地台，再以大數據精準建設的領先技術工法，持續加速加量建設行動網路，讓客戶享受卓越的網路品質及應用服務體驗。