黨產會今天認定國民黨違法取得革實院前中興山莊用地，向國民黨追徵32億餘元，國民黨行管會主委邱大展得知後憤恨不平，他痛批黨產會「胡說八道」、「竹篙湊菜刀」，國民黨買賣土地都有契約，將依法透過司法訴訟等各項救濟程序，以保障國民黨的權益，並反擊民進黨濫用行政權等霸凌、濫權作為；國民黨考紀會主委李貴敏也強調，國民黨將依法採取法律行動。

黨產會今天決議，認定國民黨違法政黨本質或其他悖於民主法治的方式，取得革實院（前身為國發院）前中興山莊用地，向國民黨追徵32億375萬8986元，目前這些土地已移轉第三人台北市政府與元利建設，黨產會同意待元利建設捐贈8億1340萬後，就終結對該公司的調查。

對此，國民黨行管會晚間發布新聞稿表示，此案在2017年6月、8月及2020年4月分別舉辦3場聽證會，討論爭點均在國民黨購買革實院土地的過程，是否有強迫地主低價賤賣土地，以及2005年8月國民黨出售革實院土地是否賤賣圖利廠商等事宜。

行管會指出，然而黨產會今天決議處分理由，卻以國民黨財源非來自符合政黨本質的收入為主因，這點在聽證會過程均未提到，此種突襲式的行政處分，國民黨強烈質疑該項行政處分完全不符合行政程序法中的正當程序。

行管會說，黨產會僅由國民黨自1953年至1980年6月的預算收入中，以政府補助收入部分佔總預算收入的多數，並以2016年通過的《黨產條例》所定義的「符合政黨本質之收入」僅占總預算收入的少數等理由，即推斷國民黨無財力購置該土地，即做成處分，實屬荒謬之極。

行管會表示，任何具財務常識之人，均知道從事任何一項投資比如購置土地、房屋，只要認為有需求，即便是沒有十足的現金準備，仍然可以用借貸的方式或其他財務手段購置，請問一般人為了成家立業購買房屋時，難道都要有十足的現金嗎？

行管會痛批，此案黨產會從2017年6月起迄今已調查4年有餘，然而黨產會以聽證會中從未攻擊、防禦過的理由，且在未給予國民黨充分的閱卷及表達意見的時間（僅10個工作日），即突襲式的做成行政處分，連基本的正當行政程序都不遵守，國民黨深惡痛絕。