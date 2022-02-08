為在疫情期間創造業績，台南遠東香格里拉酒店，即日起至4月10日推出「親子樂遊假期」住房專案；無獨有隅地，夏都城旅(安平館)打破刻板印象，首度與台南在地職籃隊台鋼獵鷹聯手合作，打造「Wings翼起搖擺」情人節援夢房，而台南今年台南大飯店首次推出情人節限定的「磚情永恆」禮盒，來象徵愛情甜蜜永久，搶奪情人節送禮商機。

台南遠東香格里拉酒店的「親子樂遊假期」住房專案，即日起至4月10日接受預訂，顧客可入住寬敞的尊榮客房或野營體驗的行政家庭客房，享受飯店內的自助式早餐，每房再加贈「瑪果移動樂園」套票乙組，多項室內互動遊戲、與戶外遊樂園設施免費玩樂，讓孩子們從旅遊中學習生活日常更留下美好的旅行回憶。

台南遠東香格里拉酒店為家庭客群，設計「親子樂遊假期」住房專案，賓客可選擇入住尊榮客房 (15坪)、或精心佈置兒童野營體驗的限量行政家庭客房(18坪)，每間客房皆擁有大面窗景、居高臨下美景盡收眼底，並可入住兩位大人及兩位6歲以下兒童，專案含遠東自助式早餐、免費使用健身中心休閒設施與戶外心型泳池。

此外，餐廳用餐九折等禮遇之外，並加贈「瑪果移動樂園」套票乙組(價值350元)、暢玩寓教於樂的室內SUPER WINGS互動交通小鎮及任選乙項戶外遊樂園設施玩樂，包含「森巴嘉年華熱氣球」、「紐約摩天輪」、「星際旋轉飛梭」、「飛天青蛙跳」或「皇家旋轉木馬」，大人小孩都可以在這個樂園中盡情玩樂！

夏都城旅(安平館)打破刻板印象，首度與台南在地職籃隊台鋼獵鷹聯手合作，打造「Wings翼起搖擺」情人節援夢房，就讓今年的情人節用熱血取代浪漫、用吶喊替代美食，即日起只要預訂2月11日、12日、13日的「Wings翼起搖擺」住房專案，即可以5277元(我想親親)的房價，享有夏都城旅漫賦雙人有窗房型住宿乙晚，還可以親臨台鋼獵鷹主場球賽現場熱烈觀賽，用情侶們間熱血與活力力挺球員奮勇抗戰，為台南主場賽事奪下勝利。

位在南區的夏都城旅(安平館)對運動賽事的關注與熱愛，自去年10月起獨家贊助台鋼獵鷹籃球隊長期培訓所需之住房，成為台南唯一指定住宿飯店，「Wings翼起搖擺」情人節援夢房即日起指定日入住，以5277元(我想親親)限量價可享漫賦雙人有窗房型(含自助式早餐2客)乙晚，並贈送2月12日或13日＂T1聯盟-台鋼獵鷹主場球賽＂半糖區門票2張、以及維護您的防疫安全特贈＂台鋼獵鷹專屬應援口罩＂乙組(3入)、 以及紅酒乙瓶。

此外，迎合2022西洋情人節將至，今年台南大飯店也首次推出，情人節限定的「磚情永恆」禮盒，以巧克力搭配手作乾燥花束，象徵愛情甜蜜永久，是您情人節禮物最佳首選。

台南大飯店「磚情永恆」禮盒是以70％融舌巧克力與花藝職人手作乾燥花束組合而成。嚴選頂級比利時巧克力，純手工製作，採用70％黃金苦甜比例，再加入金香白葡萄所釀製的白蘭地，形成頂級綿密、苦甜不膩的口感，濃郁醉人。方形的生巧克力磚代表是甜蜜專情，並配上職人設計的手作乾燥花束，更添浪漫氛圍，讓情侶們愛不釋手。台南大飯店「磚情永恆」禮盒，真愛價520元，2月14日之前限期發售。