Meta（原臉書）與歐盟的數據爭議升溫，Meta揚言若是不能將歐盟用戶數的據傳回美國，便關閉歐洲臉書與Instagram。Meta示警潛在新法規將嚴重影響業務，引發股價跳水，失守225美元關卡，創下1年新低紀錄。

另一方面，矽谷創投資本家暨Meta的早期投資人席爾（Peter Thiel），打算離開Meta董事會，5月年度股東會便不再尋求連任董事。

Meta股價7日收盤挫低5％，收在224.91美元，創下1年新低水準。

歐盟主管機關打算制定新法規，限制業者將歐盟用戶的資料傳送至大西洋彼案，為Meta與歐盟數據爭議升溫的關鍵。

Meta日前在年度報告指出，若是新的跨大西數據傳輸架構未能修改，Meta無法再依賴現行的標準契約條款（SCC），或是使用其他數據傳輸替代方案，我們可能無法在歐洲提供Meta最重要的產品與服務，包括臉書與Instagram，此舉將對公司的業務、財務狀況和營運結果造成重大不利影響。

Meta重申，公司過去亦曾面臨其他重大法規挑戰，而潛在新規範恐嚴重影響業務。Meta揚言臉書與Instagram將退出歐洲，但歐洲官員絲毫不受威脅。歐洲議會議員沃斯（Axel Voss）表示，Meta不能威脅歐盟捨棄數據保護標準，退出歐盟將是Meta的損失。

Meta發言人表示，公司無意退出歐洲，只是表達先前在財報提出的憂慮。

另一方面，臉書7日宣布，自2005年開始擔任Meta董事會外部董事的席爾，打算卸下董事職務。外傳席爾將協助前總統川普陣營的共和黨候選人贏得期中選舉。

Meta執行長祖克伯透過聲明稿表示，「席爾是董事會的重要成員，我深切感謝他為公司做的一切。」