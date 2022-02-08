輝瑞8日調高全年新冠疫苗銷售額預測至約320億美元，預期今年新冠疫苗產量從2021年30億劑，增加至逾40億劑，並預測其抗新冠病毒口服藥Paxlovid銷售額達220億美元，今年將生產至少1.2億盒。但其股價盤前下跌4％至51美元。