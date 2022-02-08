輝瑞全年新冠疫苗銷售額預測 上修至320億美元 21:352022/02/08 工商 鍾志恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 輝瑞8日調高全年新冠疫苗銷售額預測至約320億美元，預期今年新冠疫苗產量從2021年30億劑，增加至逾40億劑，並預測其抗新冠病毒口服藥Paxlovid銷售額達220億美元，今年將生產至少1.2億盒。但其股價盤前下跌4％至51美元。 阿里ESG斥近10億美元 近半創節能數據中心 英特爾斥資10億美元打造晶圓代工創新生態體系 #新冠疫苗 #預測 #億美 #輝瑞 #銷售額 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 BP去年獲利128.5億美元 創八年新高 21:162022/02/08 財經 《國際產業》砸29億美元併Spirit 廉航Frontier將躍升全美第5大 12:502022/02/08 財經 美出售28億「愛國者飛彈工程勤務」 國防部曝原因 07:582022/02/08 政治 《國際產業》撙節開支奏效 日產上季營利多1倍 16:312022/02/08 財經 終止三連漲 大陸1月份外匯存底月減285億美元 17:262022/02/07 財經 陸新冠疫苗接種總人數達12.6億人 疫苗覆蓋率近9成 17:372022/02/08 兩岸 市場消化升息預期 美、歐、新興股市吸金 11:092022/02/08 財經 GDP成長可望逾4％ 國發會：今年景氣虎虎生風 04:102022/02/08 財經要聞 澳洲21日起對接種新冠疫苗旅客開放邊界 外交部：未包括高端 21:412022/02/07 政治 我見我思－借鏡開發Covid19疫苗的新「創新典範」 04:102022/02/07 專題周報 炎亞綸早預測「年後會地震」 PTT鄉民發文「跟炎P道歉」 20:242022/02/07 娛樂 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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