澎湃新聞8日晚間從上海警方獲悉，2022年2月2日13時許，邊防港航分局在浦東濱江水域打撈起一具男性屍體。經法醫勘驗，符合溺水死亡特徵，體表未見外來暴力損傷，初步排除刑案他殺可能。經比對及死者家屬辨認，確認死者係入行近18年，公司管理資金近40億（人民幣，約合新台幣174億元）的某私募機構實控人、基金經理高杉（40歲），生前也無輕生徵兆，相關調查工作還在進一步開展中。

澎湃新聞引述相關媒體報導，2022年1月10日，上海某私募機構實控人、基金經理高杉在濱江夜跑時失蹤。

報導稱，近期，上海警方稱從黃浦江裡打撈出一具屍體，已聯繫高杉家屬進行DNA對比，另外高杉的同事表示，警方已介入調查，公司在1月中旬前後已減倉應對客戶贖回。

大陸第一財經報導，高杉的個人公眾號此前幾乎每周都會更新市場策略（親自執筆），但今年1月1日至今再未更新。

熟悉高杉的機構、企業人士表示，他為人隨和，在投資方面經歷了多輪市場牛熊周期。去年12月底，高杉在某論壇上談及對2022年的市場展望時稱，在2021年底的中央經濟工作會議後，市場風險偏好一度提升。「這一兩年已被機構充分挖掘的公司超額收益是非常小的，到2022年中後期，我傾向於認為會有更強的政策把傳統經濟穩在應有的位置上，相關板塊可能有更多預期差。」

對於2022年的成長股投資，高杉當時認為，新能源等景氣股更多是跌出來的機會。「比如光伏（太陽能），原來這個行業見證了快速的技術進步，有一個『殺器』就讓一家公司賺很多年的錢，但如今已變成了技術快速擴散，大家的成本曲線變得扁平，目前的股價中也已蘊含了比較飽滿的預期，因而該行業的機會更多還是來自於大家的預期，即預期不達而導致股價下跌後顯現的機會，畢竟光伏還是一個靠技術進步、降本增效之後，才能擴大占有率的行業。」

相關產品資料顯示，高杉為上海環懿私募基金管理有限公司的實際控制人╱投資總監 ，有超過16年證券從業經驗。他起步於泰信基金，快速成長於上投摩根基金。從國泰基金走上投資道路，2009年~2011年滬深300同期暴跌30％的情況下，取得15％的絕對收益。2013年投身私募基金，曾創建私募倍霖山投資，在海通證券、國金證券體系取得良好的代銷產品和FOF產品業績，2016年位列多空策略類第一名。2020~2021年連續帶領團隊躋身私募基金百強（20億~50億組）大陸全國前五。

第一財經報導，今年1月前，公司資產管理規模近40億元。根據私募排排網的資料，成立不到1年（0.9年）的環懿周期觀復二號累計收益46.25％，最近一個月的回撤為8.2％。此前，公司發行了針對海外客戶的美元基金（萬杉環球產業優勢基金，Cedars Global Industry Advantage Fund），主要投資於美股、港股及其他市場，也可以北上投資滬深港通，該基金2018年以來的收益一度近240％。