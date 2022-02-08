長達9天的春節假期，台灣大哥大旗下影音平台myVideo公布春節收視排行榜，民除夕當天與MyMusic攜手直播新年賀歲節目《2022超級巨星紅白藝能大賞》，帶動myVideo在除夕當日進站流量較去年同期成長近2成，再破平台紀錄。

台灣大表示。節目中除了眾多明星的精采表演，爭取代表台灣出戰巴黎奧運的台灣大哥大體育家族霹靂舞選手孫振在小巨蛋舞台的精采舞技，更是吸引大批網友留言喊讚。

除了《紅白藝能大賞》，連假期間myVideo推出《駭客任務：復活》搶先版、《青春弒戀》、《殺手保鑣2》等強檔大片，以及熱門台劇《茶金》、《俗女養成記2》、人氣綜藝《全明星運動會》，多樣化的精采影視內容帶動myVideo春節收視成長，其中更以電影館表現最佳，觀看時數較平日成長近8成。

今年myVideo直播《2022超級巨星紅白藝能大賞》，當晚收視冠軍由《全明星運動會》第三季參賽藝人與觀眾玩遊戲的精采片段拿下，收視第二名、第三名則分別為韋禮安演唱《火神的眼淚》主題曲《因為是你》及電影《月老》主題曲《如果可以》等歌曲，和王心凌帶來《睫毛彎彎》、《WooSa WooSa》組曲的演出片段，也帶動myVideo APP擠進APP Store、Google Play雙平台排行榜前十名。

去年底代表台灣前進巴黎參與霹靂舞世錦賽的台灣大贊助選手孫振也站上小巨蛋舞台，在《紅白藝能大賞》中舞力全開，長達3分鐘的精采表演也成為除夕守歲的一大看點。而紀錄孫振挑戰2024巴黎奧運的逐夢過程、由台灣大「勇敢追夢」計畫扶植的李祈悅導演所拍攝的紀實片《突破高牆》精彩片段，也獨家在《2022超級巨星紅白藝能大賞》曝光。

李祈悅導演與主持人納豆互動、拍下孫振舞姿的趣味競賽「5G對決」，更吸引近6000位觀眾到台灣大哥大與紅白的FACEBOOK粉絲專頁參與互動投票與抽獎活動，粉絲一面倒認為李祈悅導演拍攝的影片勝出，在新春期間傳遞滿滿的正能量。

年節全家歡聚，共同以大螢幕觀賞影音內容已成為不可或缺的圍爐娛樂，帶動台灣大寬頻與凱擘用戶在春節期間使用數位機上盒觀看myVideo電影館的數量，較前一周成長45%。

今年春節期間myVideo上線多部強片，最適合闔家觀賞的動作喜劇電影仍為觀眾首選，電影館熱門前三名皆由動作冒險類電影拿下，李光洙、車勝元主演的韓國災難喜劇《天坑》在強片環伺下奪得收視第一名，韓國動作喜劇片《金派特務》、硬漢男神傑瑞德巴特勒主演的《高玩殺手》則分別拿下第二、第三名。

myVideo戲劇館收視也表現亮眼，不少民眾趁著連假一次追上戲劇進度，帶動戲劇館觀看時數較平日成長23%，其中以討論口碑熱度高的台灣影集《茶金》拿下春節戲劇榜收視冠軍，第二名與第三名則分別為台劇《俗女養成記2》，及跟播中的韓劇《花開時想月》。

特別的是，myVideo節目館在過年期間獨家帶來《On Fire Day 2020－Fire NEXT 新篇章：滅火器20週年演唱會紀錄》、旅遊紀實節目《景嵐YO澳洲》與新型態美食音樂訪談談話節目《樂炒人生》等，並跟播《全明星運動會》第3季、《全明星籃球表演賽》等熱門台灣節目，也帶動節目館觀看總人數較去年同期成長近4成。 myVideo也推出2月強檔片單迎接開春新氣象，包括好萊塢男神「基哥」基努李維（Keanu Reeves）睽違18年回歸主演的經典科幻系列續集《駭客任務：復活》搶先版。活屍恐怖片《惡靈古堡首部曲：拉昆市》、安雅泰勒喬伊(Anya Taylor-Joy)主演的驚悚片《迷離夜蘇活》、超自然驚悚片《鹿魔》、漫威超級英雄電影《永恆族》、「甜茶」提摩西夏勒梅(Timothee Chalamet)主演的喜劇片《法蘭西特派週報》、動畫電影《蠟筆小新：謎案！天下春日部學院的怪奇事件》、古天樂與梁家輝聯手演出的警匪港片《金錢帝國：追虎擒龍》、新婚人夫菅田將暉的《電影之神》和張赫主演的黑幫韓片《喋血江陵》、經典恐怖片續集《死亡教室：母校》等。

myVideo也為劇迷準備了豐富的追劇清單，包括台劇由禾浩辰、蔡凡熙主演的喜劇《我家浴缸的二三事》、宥勝、周曉涵主演的青春愛情喜劇《機智校園生活》，還有由日本人氣男星松本潤及上戶彩主演的《隔壁的阿力》，以及討論度爆表的陸劇《鏡．雙城》、《沉睡花園》、《一片冰心在玉壺》、韓劇《花開時想月》、港劇《青春本我》及英劇《環遊世界八十天 第一季》等熱門影集跟播。