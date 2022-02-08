五年前一場車禍意外，導致羅卡蒂（Michel Roccati）下半身癱瘓。不過現在他已經可以自由的行動，這都要歸功於突破性的「脊髓植入物」技術，讓他透過平板電腦無線操控的電流來刺激體內神經，進而達到下半身的運動。

突破性植入物為癱瘓者帶來新曙光。

根據英國廣播公司（BBC）報導，這項突破性的醫學技術為瑞士研究團隊主導，由法國神經學家考廷(Grégoire Courtine)與神經外科醫生布洛赫(Jocelyne Bloch)共同開發。將電極放置在脊髓神經的頂部，電極會將電脈衝傳送到控制腿部和軀幹等不同肌肉的脊髓神經；相反的，這些電脈衝是由電腦儀器所控制，並發出特定動作的指令，像是起立、坐下、走路等等。布洛赫表示:「該電極比以往植入的更長、更強，才能使它接觸到更多肌肉組織。」

Our colleagues at the EPFL Grégoire Courtine @gcourtine and @Jocelyne_Bloch and their teams continue to innovate, inspire us and transform science and the lives of people with spinal cord injuries. @Brainmind_EPFL @NeuroLeman @splacour40 @EPFL_enhttps://t.co/bV4Oxvse87 — Hilal Lashuel-هلال الأشول (Private Account) (@Hlashuel) February 7, 2022

研究人員表示，雖然不能完全治癒脊柱受損的患者，而且技術尚未純熟，還無法靈活運用在日常生活當中，不過仍代表著醫學技術的一大進程。

「多虧這項技術，透過植入物針對脊髓受傷的患者激活神經，讓起立、走路、游泳、騎腳踏車成為大腦下意識的反射動作。」

羅卡蒂每天都會使用這項設備當作日常復健的一部分，除了幫助加強下半身肌肉的收縮，每一個步伐還能訓練心臟增強體力。他表示:「現在它已經成為我生活中的一部分了。」

羅卡蒂是參與這項研究的三名患者之一，這項里程碑對本次研究團隊及患者來說感到相當驚喜，困難的是，患者仍需倚靠輔助架支撐上半身力量。雖然不是萬靈丹，但成效卻是有目共睹，短短四個月內，羅卡蒂已經能夠保持平衡。現在，他還能一口氣站著2個小時、走將近1公里遠。

而該研究也已經在《自然醫學》 (Nature Medicine)期刊發表。報導指出，目前為止，已經有9個人接受這項電流植入物的治療，將它帶入日常復健，鍛鍊下肢肌肉練習走路，改善身體健康。