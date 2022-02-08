隨著智慧型手機普及，現代人幾乎是人手一機，一名男網友表示，為了拿到免費iPhone和電信業者提供的優惠，決定簽下4年的高資費方案，好奇iPhone可不可以用四年以上，對此有不少網友指出，「換個電池多撐兩年」。

原PO在PTT八卦版以「一台iPhone可以用四年以上嗎」為題發文，表示自己為了換免費iPhone和使用5G吃到飽優惠，毅然決然簽下長達4年的高資費方案，但這也表示，若要等到下次續約繼續換免費換手機的話，至少要等4年才可以，好奇手機到底能不能用4年以上。

不少網友指出，只要換過電池就可以撐很久，「可以啊，但電池必須換」、「換個電池多撐兩年」、「六年iPhone7還在用，去年換電池變跟新一樣順」、「如果需求不強，活四年並不難」。

其中有不少人點名iPhone 6系列手機最耐用，「iPhone 6s Plus用了6年，換過一次電池」、「iPhone 6s用五年半才換，沒壞只是不想換電池」、「iPhone 6s Plus現在還在用，給你參考，五年了」、「我到現在還在用iPhone 6s」、「我身邊一堆朋友還在用iPhone6」。

實際上，2014年9月推出的iPhone 6、iPhone 6 Plus是蘋果最受歡迎的iPhone手機，而iPhone 6系列之所以會受到歡迎，是因為該系列是首批支援Apple Pay的裝置，且採用A8晶片並升級相機鏡頭。