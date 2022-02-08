歐盟周二公布430億歐元(480億美元)晶片法案，鼓勵業者在歐盟設立半導體廠，目標是大幅提高歐洲晶片自製比重，以降低對亞洲與美國晶片的依賴。

歐盟正值天然氣短缺與能源依賴俄羅斯的政治風險，因此27個歐洲國家同盟為了在關鍵半導體一塊取得經濟自主權而通過此一晶片法案。

歐盟此舉為仿傚美國的做法，美國總統拜登也推出520億美元晶片廠投資方案，確保提升美國晶片生產比重。

全球半導體供應鏈瓶頸已延燒超過一年，用於汽車與娛樂產品的各種晶片皆告短缺。在歐洲，有些顧客因為關鍵零件缺貨，等了將近一年才買到車。 晶片如同是智慧手機與汽車的大腦，其重要性可見一斑，晶片短缺也凸顯晶片廠在全球供應鏈的關鍵地位，而大多數晶片廠都設在亞洲。

歐盟執委會主席范德蓮恩(Ursula von der Leyen)之前已透露，歐盟晶片法將會整合晶片的研發、設計與測試，以及歐盟與成員國的投資。430億歐元的資金將來自於政府與民間部門的基金，作為歐盟各國申請進行投資的財源。 范德蓮恩在給媒體的一份聲明中表示，「歐洲晶片法將使2030年前公私部門可用的資金追加150億歐元(170億美元)，而之前已公布的NextGenerationEU、Horizon Europe與各國預算編列的金額為300億歐元，未來長期民間投資也會有差不多的規模。」

范德蓮恩指出，歐盟將放寬國家針對創新晶片廠的援助規範，原規範旨在防止歐盟成員國向企業提供非法和不公平的補貼。

她說，「我們因此正在調整國家援助規範，此舉為首上頭一遭，允許各國政府扶植歐洲的晶片製造廠房，進而嘉惠整個歐洲。」

歐洲推出晶片法正值歐盟國家積極爭取美國晶片大廠英特爾設廠，英特爾尚未決定其歐洲大型晶圓廠的設廠地點，引發可能掀起補貼競賽的疑慮。