Opensignal公布「2022全球用戶行動網路體驗獎項」，中華電在下載速率、影音體驗、遊戲體驗、語音應用程式體驗等4個評比皆拿下全球前30名，其中3個項目為全台第一。

國際測速機構Opensignal今天最新公布的「2022全球用戶行動網路體驗獎項」，調查全球281家電信商在2021年下半年的行動網路表現，在6項行動體驗獎項中，台灣電信業者表現獲肯定，有5個項目挺進全球前30名，獲高效能獎項（Global High Performers）。

其中，電信龍頭中華電信成績領先，在下載速率、影音體驗、遊戲體驗、語音應用程式體驗等4個評比皆拿下全球前30名，並在下載速率、影音體驗、語音應用程式體驗3項指標皆獲得全台第一。

遠傳電信在3項體驗中擠進全球前30名，電信三雄都在「遊戲體驗」項目獲高效能肯定，其中，台灣大哥大在該項目表現最佳。另外，值得一提的是，代表台灣用戶在行動設備上享受到更好的影音串流媒體服務的「影音體驗」項，中華電信為台灣唯一獲獎業者，意味著用戶享受到非常穩定的影音體驗；亞太電信則在「4G可用率」項目中領先。（編輯：趙蔚蘭）1110208