天宇布袋戲主掌者黃文耀為國寶級布袋戲大師黃俊雄3兒子，本月6日傳出病逝，享壽67歲，黃文耀創作「天宇系列」布袋戲，曾有眾多戲迷，後來黃文耀於2014年退休，但仍為戲迷津津樂道，如今病逝，戲迷紛紛在「天宇不滅」臉書留言「大師一路好走」、「天宇不滅，永存於心」。

「天宇不滅」臉書8日突然PO文，寫道「天宇的永遠領袖，於民國111年2月6日離世，告別式時間2月13日，地點在雲林縣惠來里201號，開放戲迷公祭時間13點30分」。並附上訃文，消息傳出，讓戲迷們感到相當突然。

戲迷們表示，黃文耀師承父親黃俊雄，後來在電視台推出「天宇系列」布袋戲，雖然僅有20集，但其構思超脫傳統，讓許多布袋戲迷譽為經典之作，可惜黃文耀因身體不佳無法繼續創作，戲迷們千呼萬喚等不到繼集，沒想到竟傳來惡耗。

戲迷們留言，「天宇系列陪伴他度過美好時光」、「天宇成了絕響，黃大師一路好走」、「等不到天宇再現，如今只能再回頭看舊片回味了」、「天宇不滅，永存於心」。

雲林縣長張麗善8日得知黃文耀病逝，晚間前往黃家弔唁，表示黃家對布袋戲的貢獻，從黃海岱老先生一路傳承至第2代黃俊雄、第3代黃文耀等人，對於黃文耀的離去深感不捨與懷念，是布袋戲界的一大損失。