大樂透頭獎未送出！已經連續4期槓龜，下期頭獎上看2.6億，本期春節大紅包開出18組，總中獎注數20注，16組單注中獎、抱走100萬獎金，2組為2注均分，截至本期為止，累積開出大紅包組數為259組，剩餘101組，將於明日繼續加開大紅包獎項。

大樂透第111000019期開獎，頭獎上看2.1億，獎號分別為23、33、38、49、29、05，特別號24。

加開春節大紅包9個號碼分別為44、47、13、28、17、10、23、29、08，只要對中任6個獎號，每組獎金100萬元；若同一組號碼有2注以上中獎，該組獎金將依注數均分。自1月28日至本期期大樂透累計開出259組春節大紅包，剩餘101組，未達360組，下期繼續開獎。

台彩今年從1月28日至2月11日連續開獎，創下史上最長連續開獎紀錄，另外加碼360組100萬元春節大紅包，每期各加開9個號碼，對中6個號碼就有機會獲得100萬元。