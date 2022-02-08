韓系YouTuber「一隻阿圓」擁有甜美外表和E級火辣身材，經常分享穿搭美妝資訊，在IG有超過46萬粉絲追蹤，高人氣持續攀升。一隻阿圓去(2021)年底推出寫真年曆，她還打趣自虧說「其實你買的是一本男人的月曆」；阿圓昨(7)日分享之前出國逛街的照片，並感嘆自己當時「超敢穿」；只見畫面中她的好身材幾乎「從旁溢出」，性感美照吸引眾多網友圍觀，還有粉絲被辣到直呼：「這叫做美化市容啦！」。

阿圓昨(7)日在IG分享以前到日本旅遊的照片，畫面中她把黑色外套脫一半，露出右邊香肩雪肌，上身穿細肩帶黑色小可愛，E級豐滿上圍幾乎「從旁溢出」，嘟著嘴的表情相當有少女感；另一張照片她則轉過身去，牛奶膚色美背大方全都露，僅穿這樣站在日本鬧區街頭確實「超敢」。

阿圓寫道：「我估計今年可以出國了吧…才開工第一天已經在想一些有的沒的。日本街上這樣辣 真的很敢的我… #我要學學日文了」；引來大票網友直呼：「太辣了吧」、「這叫做美化市容啦」、「這樣走在街頭沒被搭訕嗎」；反骨女神蕾拉則說：「台灣比照辦理，謝謝」。

阿圓在去(2021)年底推出個人寫真年曆，身材姣好的她不吝秀出傲人曲線，僅穿內衣褲外罩白襯衫入鏡，果然甫一推出就引來熱烈迴響。對此，她特地PO文向網友致謝，因為阿圓個性比較大剌剌，還不忘打趣自虧說：「其實你買的是一本男人的月曆，剛退伍。」展現一貫幽默搞笑。