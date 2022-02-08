合勤控（3704）2021年營收以256.8億元、年成長15.4％之姿，直取歷史新高，今年在電信營運商、企業需求持續加溫下，營運也不看淡，合勤控開紅盤首日就以買回庫藏股一萬張宣誓看多的決心，在公司派登高一呼下，果然買盤齊聚，帶動庫藏股買回首日股價直線攀升，8日股價以上漲4.5％的32.5元作收，與買回區間價格上緣35元，只剩咫尺之距。

合勤控7日召開董事會，決議第12次買回庫藏股，用以維護公司信用及股東權益，預訂買回時間自8日起至4月7日止，規畫買回張數為一萬張，佔股本的2.23％，買回區間價格落在25至35元，惟股價若低於區間價格下限，仍將繼續買回。

不料才剛宣布執行庫藏股，8日執行首日合勤控股價就出現暴衝，直達32.5元，與買回區間價格的上緣35元，只剩2.5元的差距。

由於合勤控前次執行庫藏股買回計畫時，也曾碰到類似的狀況，因為股價很快就越過庫藏股目標價，致原預訂買回2萬張庫藏股突槌，在去年11月9日至12月6日的實際買回庫藏股期間，只能順利買回2936張，執行率僅15％。

法人指出，合勤控庫藏股買回一呼百諾，除了公司適時以買回庫藏股表達偏多的心態之外，更重要的是基本面確實出現轉機，合勤控繼WIFI 6產品為去年營運帶來大成長後，今年WIFI 6E的新品也將順利接棒、在今年下半年帶動成長，連帶推升整體WIFI產品出貨成長25％。除了WIFI之外，PON和5G所引動的商機也不容小覷，在訂單能見度拉高至逾6個月的狀況下，今年營收拼新高仍可期，甚至不排除年增率仍可望維持雙位數的成長。