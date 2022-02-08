專業運動裝備及精品包袋製造商威宏-KY（8442）8日公布自結元月合併營收6.28億元，月增11.41％、年增45.04％，這是去年8月以來，已連續5個月呈現月增走勢，且為全球新冠疫情爆發以來，單月營收首次重回6億元水準。威宏指出，從各事業體在手訂單掌握度來看，樂觀今年營運將呈現爆發式成長。

威宏表示，受惠北京冬奧帶動市場需求，帶動旗下以運動裝備與配件為主的威保及運動包袋事業的德御營運有顯著的成長。其中，威保元月營收，更創下歷史新高紀錄，達834萬美元，以輕奢及精品包袋為主的宏盛復甦成長力道更為強勁，行李箱與商務包需求亦隨著境管解封及品牌客戶自身庫存去化而快速成長。

威宏指出，旗下各事業體訂單能見度，可看到今年底，現有產線排單已排至第三季，為因應訂單需求，2月包括中國與東南亞等國所有廠區，均提前開工生產，並將啟動東南亞等國擴廠計畫。

不僅如此，威宏承接全球最大電子商務集團亞馬遜自用分類袋訂單，今年訂單總額高達3000萬美元以上。威宏強調，此訂單對集團極具指標意義，亞馬遜擁有龐大會員與流量，未來可望發展亞馬遜自有品牌產品，已成為自用分類包袋製造供應商的威宏，將更具競爭優勢，搶攻亞馬遜成立自有包袋品牌的龐大商機。

展望2022年營運，威宏透露，今年營運將擺脫谷底，開始強勢反彈回歸，可望優於疫前營運水準。至於在新客戶方面，公司今年度布局重點，將放在擴增以電商銷售為主的品牌客戶。

威宏認為，集團在疫情期間研發虛擬樣品開發模組，受到同樣以線上經營為主的電商品牌肯定，並已開始下單，疫後消費模式的改變，使得電子商務蓬勃發展。其中，威宏的既有客戶AWAY訂單量，今年持續擴大，已包下威宏旗下柬埔寨廠近15條包袋產線，並持續下單泰國廠行李箱產線，集團擴廠計畫刻不容緩。

因應確定訂單能見度可看到年底，且潛在訂單亦持續不間斷增加，威宏將重啟並擴大東南亞生產規模；同時積極協調客戶進廠認證，增加各廠區間的彈性調度空間，為未來公司訂單成長預備足夠生產量能，以利增添公司營運成長的動能。