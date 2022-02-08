國際知名測速機構Opensignal於8日最新公布的「2022全球用戶行動網路體驗獎項」，調查全球281家電信商在2021年下半年的行動網路表現，在6項行動體驗獎項中，台灣電信業者表現深獲肯定，有5個項目挺進全球前30名，獲高效能獎項(Global High Performers)，其中，電信龍頭中華電信成績領先同業，在「下載速率」、「影音體驗」、「遊戲體驗」、「語音應用程式體驗」等4個評比皆拿下全球頂尖前30名。

除此，中華電信並在「下載速率」、「影音體驗」、「語音應用程式體驗」三項指標皆獲得全台第一。遠傳在「三項體驗擠進全球前30名。另外，電信三雄在「遊戲體驗」項目獲高效能肯定，其中，台灣大哥大在該項目表現最佳。

值得一提的是，代表台灣用戶在行動設備上享受到更好的影音串流媒體服務的「影音體驗」項，中華電信為台灣唯一獲獎的業者，中華電表強調，這意味著用戶在幾乎不卡頓的情況下，享受到非常穩定的影音體驗。亞太則在「4G可用率」項目中領先。

針對此次獲國際品質獎項，中華電信回應表示，這次在「下載速率」、「影音體驗」、「遊戲體驗」和「語音應用程式體驗」等4項評比獲得國際肯定，再次印證中華電信持續以客戶為中心的經營理念。

中華電信強調，該公司擁有4G/5G最大連續頻寬、最佳涵蓋及最多基地台，再以大數據精準建設的領先技術工法，持續加速加量建設行動網路，讓客戶享受卓越的網路品質及應用服務體驗。