美國空軍有著世界最強的機隊，但是操作成本也相當高昂，美國國防部主計長辦公宝列出了各種軍機的操作費用，可看到F-22是最尊貴的戰機，而B-2是最尊貴的轟炸機。

戰機世界(Fighter Jets World)報導，美國空軍發言表示，這些成本根據燃料使用、日常損耗與維護成本所計算出的平均每小時操作費用。文件列出了4類報銷：其他國防部門、其他聯邦機構、外國軍事銷售與「其他雜項開支」。

在戰機方面，數量最少、性能最佳的F-22猛禽戰機的操作成本最貴，達到每小時3.8萬美元，F-35雖然名列第2，但是一二名之間差距很大，F-35每小時操作成本降至1.85萬美元，與排名第3的F-15E差距不到1000美元。

在轟炸機部分，機隊只有20架的B-2A精神式匿蹤轟炸機，每小時成本達到驚人的6.2萬美元，陸續退役的B-1B槍騎兵轟炸機，每小時操作成本是5.1萬美元。以下為各機種的操作成本排序，由高而低。

戰鬥/教練機(美元/小時)

F-22A猛禽：38,005美元

F-35A閃電2式：18,501美元

F-15E打擊鷹：17,936美元

F-16D戰隼：8,696美元

F-16C戰隼：8,000美元

A-10C霹霹2式：6,454美元

T-38C鷹爪：4,156美元

T-6A德州人2式：917美元

轟炸機：

B-2A精神：62,012美元

B-1B槍騎兵：51,475美元

B-52H同溫層堡壘：33,919美元

運輸/空中加油機：

WC-135C/WC-135W 不死鳳凰：33,173美元

C-5M銀河：25,742 美元

C-17A：全球霸王3式：16,236美元

MC-130H作戰爪2式： 15,166美元

KC-46A飛馬：7,740美元

C-130J超級力士：6,651美元

HC-130J作戰王2式：6,001美元

LC-130H極地力士：5,774美元

AC-130J 惡靈騎士：7,541美元

WC-130J 氣象鳥：4,472美元

預警和偵察機：

E-4B末日指揮機：73,123美元

OC-135B開放天空：21,435美元

U-2S蛟龍夫人：12,496美元