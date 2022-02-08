美國空軍有著世界最強的機隊，但是操作成本也相當高昂，美國國防部主計長辦公宝列出了各種軍機的操作費用，可看到F-22是最尊貴的戰機，而B-2是最尊貴的轟炸機。
戰機世界(Fighter Jets World)報導，美國空軍發言表示，這些成本根據燃料使用、日常損耗與維護成本所計算出的平均每小時操作費用。文件列出了4類報銷：其他國防部門、其他聯邦機構、外國軍事銷售與「其他雜項開支」。
在戰機方面，數量最少、性能最佳的F-22猛禽戰機的操作成本最貴，達到每小時3.8萬美元，F-35雖然名列第2，但是一二名之間差距很大，F-35每小時操作成本降至1.85萬美元，與排名第3的F-15E差距不到1000美元。
在轟炸機部分，機隊只有20架的B-2A精神式匿蹤轟炸機，每小時成本達到驚人的6.2萬美元，陸續退役的B-1B槍騎兵轟炸機，每小時操作成本是5.1萬美元。以下為各機種的操作成本排序，由高而低。
戰鬥/教練機(美元/小時)
F-22A猛禽：38,005美元
F-35A閃電2式：18,501美元
F-15E打擊鷹：17,936美元
F-16D戰隼：8,696美元
F-16C戰隼：8,000美元
A-10C霹霹2式：6,454美元
T-38C鷹爪：4,156美元
T-6A德州人2式：917美元
轟炸機：
B-2A精神：62,012美元
B-1B槍騎兵：51,475美元
B-52H同溫層堡壘：33,919美元
運輸/空中加油機：
WC-135C/WC-135W 不死鳳凰：33,173美元
C-5M銀河：25,742 美元
C-17A：全球霸王3式：16,236美元
MC-130H作戰爪2式： 15,166美元
KC-46A飛馬：7,740美元
C-130J超級力士：6,651美元
HC-130J作戰王2式：6,001美元
LC-130H極地力士：5,774美元
AC-130J 惡靈騎士：7,541美元
WC-130J 氣象鳥：4,472美元
預警和偵察機：
E-4B末日指揮機：73,123美元
OC-135B開放天空：21,435美元
U-2S蛟龍夫人：12,496美元
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