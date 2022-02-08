一名女子表示，因家中有兩間房子，好心把其中一戶免費給經濟有困難的親戚住了10年，不料日前家中也需要周轉，因此打算把借給親戚的房子收回出租，結果竟然反遭親戚臭罵「惡房東」，讓他們當場傻眼。

這名女子在《PTT》表示，他們家中總共有兩間房子，十年前因為親戚有困難，因此好心把A房免費借住給他們，由於自己住的B房房貸還沒付完，結果現在B房的房貸有點入不敷出，經過家人討論，決議要賣掉B房出租，因此委婉請向親戚收回房子。

不料，惡夢就此開始，原PO表示，原本計畫讓親戚住到三月底，後來親戚希望能住到五月底，因此三月到五月的部分，必須向親戚酌收租金，沒想到親戚竟然反咬一口，大罵他們跟惡房東沒有兩樣。原PO委屈的說，這十年間都沒有向親戚收取住房的任何費用，沒想到最後反倒變成別人口中的壞人，讓他們十分傻眼。

貼文一出引起眾人討論，網友紛紛回應「十年都沒收租金也太好了」、「這種親戚不要也罷了，愛占便宜不知感恩」、「給臉不要臉」，也有網友無奈表示「請神容易，送神困難」、「親兄弟明算帳，當爛好人下場就是這樣」。