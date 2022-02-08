羅馬尼亞國防部長今天表示，俄烏邊境緊張情勢升溫之際，美國派往北大西洋公約組織（NATO）東歐盟國羅馬尼亞的首批增援部隊已於今天抵達。

在俄國拒絕撤回駐防在烏克蘭邊境的部隊後，美國總統拜登上週宣布，他準備派遣1000名士兵到羅馬尼亞，另有2000名美軍派往波蘭。

羅馬尼亞國防部長丹庫（Vasile Dancu）告訴記者：「準備部署的逾100名美軍、專家已經抵達。不久後剩下的部隊也會陸續抵達。」

五角大廈先前表示，駐紮德國菲爾塞克鎮（Vilseck）的史崔克（Stryker）中隊約1000名美軍將前往羅馬尼亞。

波蘭的第一批美軍已於上週末抵達，未來幾天還將有大批美軍陸續部署到波蘭。

法國總統馬克宏也曾表示，他準備應北約要求派遣數百名士兵到羅馬尼亞。

法國國防部長帕利（Florence Parly）上週在布加勒斯特（Bucharest）表示，準備部署的法國專家早已抵達羅馬尼亞。