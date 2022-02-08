第94屆奧斯卡入圍名單於台灣時間8日晚間公布，日前才奪下金球影后的妮可基嫚，2003年就憑《此時此刻》奪過奧斯卡影后，這次4度提名，將對上以《史賓賽》首度入圍的克莉絲汀史都華、《失去的女兒》奧莉薇亞柯曼、《神聖電視台》潔西卡雀絲坦、《平行母親》潘妮洛普克魯茲。

影帝方面，則由《馬克白》丹素華盛頓、《王者理查》威爾史密斯、《犬山記》班奈狄克康柏拜區、《成為里卡多之路》哈維爾巴、《倒數時刻》安德魯·加菲爾德角逐。

第94屆奧斯卡入圍名單

最佳影片

《貝爾法斯特》

《樂動心旋律》

《千萬別抬頭》

《在車上》

《沙丘》

《王者理查》

《甘草披薩》

《夜路》

《犬山記》

《西城故事》

最佳男主角

《馬克白》丹佐華盛頓

《倒數時刻》安德魯加菲爾德

《王者理查》威爾史密斯

《犬山記》班奈狄克康柏拜區

《成為里卡多之路》哈維爾巴登

最佳女主角

《失去的女兒》奧莉薇亞·柯爾曼

《平行母親》潘妮洛普·克魯茲

《成為里卡多之路》妮可·基嫚

《史賓賽》克莉絲汀·史都華

《神聖電視台》 ​​​潔西卡·雀絲坦

最佳男配角

《貝爾法斯特》希朗·漢德

《樂動心旋律》特洛伊·科特蘇爾

《犬山記》傑西·普萊蒙

《犬山記》寇帝·史密-麥菲

《成為里卡多之路》J·K·西蒙斯

​

最佳女配角

《失去的女兒》潔西伯克利

《西城故事》亞莉安娜黛博塞

《犬山記》克絲汀鄧斯特

《王者理查》安潔紐艾莉絲

《貝爾法斯特》茱蒂丹契

最佳導演

《犬山記》珍康萍

《貝爾法斯特》肯尼斯布萊納

《在車上》濱口龍介

《甘草披薩》保羅湯瑪斯安德森

《西城故事》史蒂芬史匹柏

最佳國際電影

日本《在車上》

不丹《不丹是教室》

丹麥《漂浪人生》

義大利《上帝之手》

挪威《世界上最爛的人》

最佳原創劇本

《千萬別抬頭》

《貝爾法斯特》

《甘草比薩》

《世界上最爛的人》

《王者理查》 ​​​

最佳改編劇本

《犬山記》

《沙丘》

《樂動心旋律》

《失去的女兒》

《在車上》