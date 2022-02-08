第94屆奧斯卡入圍名單於台灣時間8日晚間公布，日前才奪下金球影后的妮可基嫚，2003年就憑《此時此刻》奪過奧斯卡影后，這次4度提名，將對上以《史賓賽》首度入圍的克莉絲汀史都華、《失去的女兒》奧莉薇亞柯曼、《神聖電視台》潔西卡雀絲坦、《平行母親》潘妮洛普克魯茲。
影帝方面，則由《馬克白》丹素華盛頓、《王者理查》威爾史密斯、《犬山記》班奈狄克康柏拜區、《成為里卡多之路》哈維爾巴、《倒數時刻》安德魯·加菲爾德角逐。
第94屆奧斯卡入圍名單
最佳影片
《貝爾法斯特》
《樂動心旋律》
《千萬別抬頭》
《在車上》
《沙丘》
《王者理查》
《甘草披薩》
《夜路》
《犬山記》
《西城故事》
最佳男主角
《馬克白》丹佐華盛頓
《倒數時刻》安德魯加菲爾德
《王者理查》威爾史密斯
《犬山記》班奈狄克康柏拜區
《成為里卡多之路》哈維爾巴登
最佳女主角
《失去的女兒》奧莉薇亞·柯爾曼
《平行母親》潘妮洛普·克魯茲
《成為里卡多之路》妮可·基嫚
《史賓賽》克莉絲汀·史都華
《神聖電視台》 潔西卡·雀絲坦
最佳男配角
《貝爾法斯特》希朗·漢德
《樂動心旋律》特洛伊·科特蘇爾
《犬山記》傑西·普萊蒙
《犬山記》寇帝·史密-麥菲
《成為里卡多之路》J·K·西蒙斯
最佳女配角
《失去的女兒》潔西伯克利
《西城故事》亞莉安娜黛博塞
《犬山記》克絲汀鄧斯特
《王者理查》安潔紐艾莉絲
《貝爾法斯特》茱蒂丹契
最佳導演
《犬山記》珍康萍
《貝爾法斯特》肯尼斯布萊納
《在車上》濱口龍介
《甘草披薩》保羅湯瑪斯安德森
《西城故事》史蒂芬史匹柏
最佳國際電影
日本《在車上》
不丹《不丹是教室》
丹麥《漂浪人生》
義大利《上帝之手》
挪威《世界上最爛的人》
最佳原創劇本
《千萬別抬頭》
《貝爾法斯特》
《甘草比薩》
《世界上最爛的人》
《王者理查》
最佳改編劇本
《犬山記》
《沙丘》
《樂動心旋律》
《失去的女兒》
《在車上》
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