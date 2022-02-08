美2021年貿易赤字8590億美元 創新高 22:212022/02/08 工商 鍾志恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國商務部8日公布12月貿易赤字，從11月的793億美元，擴大至約807億美元，低於市場預估的830億美元。 12月出口月增1.5％至2281億美元，進口月增1.6％至3089億美元。 美國2021年貿易赤字增加27％至8590億美元創新高，主要是經濟持續復甦增加進口需求所致。 輝瑞全年新冠疫苗銷售額預測 上修至320億美元 BP去年獲利128.5億美元 創八年新高 #億美 #貿易赤字 #月增 #進口 #創高 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中菲行 1月營收創高止步 04:102022/02/08 證券．權證 信邦上月業績站上23億 創高 04:102022/02/08 證券．權證 《國際產業》砸29億美元併Spirit 廉航Frontier將躍升全美第5大 12:502022/02/08 財經 阿里ESG斥近10億美元 近半創節能數據中心 15:592022/02/08 財經 英特爾斥資10億美元打造晶圓代工創新生態體系 17:562022/02/08 財經 《熱門族群》出貨暢旺 信邦、詮欣上月營收創高 09:092022/02/08 財經 《電子零件》群電Q1營收拚同期新高 17:392022/02/08 財經 政院今宣布福島食品解禁 04:102022/02/08 財經要聞 用鏡頭看台灣》解禁日本核災區食品 朝野各表立場 20:462022/02/08 生活 外交部：調整日本福島食品進口管理方式 13:262022/02/08 財經 解禁福食 郝龍斌：未戰先降 結合藍縣市洪荒之力教訓民進黨 12:082022/02/08 政治 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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