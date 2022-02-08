美國商務部8日公布12月貿易赤字，從11月的793億美元，擴大至約807億美元，低於市場預估的830億美元。

12月出口月增1.5％至2281億美元，進口月增1.6％至3089億美元。

美國2021年貿易赤字增加27％至8590億美元創新高，主要是經濟持續復甦增加進口需求所致。