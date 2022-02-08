前國防部長嚴德發。（資料照，張鎧乙攝）

橋頭地檢署在過年前搜索中油前煉製事業部執行長徐漢的辦公室，在辦公室內發現2700多萬元現金，堪稱近年來發現最多現金的弊案，其中，前國防部長嚴德發之子嚴維德在這次行動中擔任廉政署駐橋頭地檢署檢察官。

嚴維德是56期司法官，其實他並非法律系科班出身，他先考取檢察事務官，在高雄地檢署服務時一邊工作，一邊苦讀考取司法官。嚴維德在高雄地檢署服務12年，期間曾於2014年高雄發生氣爆案參與雄檢氣爆案專案小組，認真負責。

嚴維德於2017年受訓結業分發到橋頭地檢署，專門偵辦涉貪案件。嚴維德在橋檢擔任檢察官時，因為父親嚴德發擔任國防部長，且橋檢的轄區內有海陸空三軍，只要偵辦相關案件，橋檢均會讓嚴維德迴避。

近年來檢、警、調、廉充分合作，嚴維德辦過不少刑案，像是大陸船盜採砂石案、假藉生技公司之名吸金9千萬元，以及過年前的中油前執行長涉貪的案件，嚴維德都有參與。

嚴維德為人低調，他不愛曝光，熱愛偵查工作，橋檢同事對他的評價都很正面，認為他是檢察官的模範，認真負責，是不可多得的好檢察官。