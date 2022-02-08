首度參加冬季奧運的雪橇女將林欣蓉，在單人賽三趟總和排名第31，賽後表示，儘管過程有些失誤，仍滿意整體表現，教練林垂賓鼓勵愛徒持續努力，期許下屆冬奧再來挑戰。

中華隊暌違24年再度有女子雪橇選手參加冬季奧運，7日前兩趟成績分別是1分01秒550、1分01秒057，8日晚間第三趟出發速度不錯，途中雖然有些小瑕疵，但都順利留在雪橇上、完成整趟滑行，留下本屆參賽個人最佳的1分01秒004，可惜總和3分03秒611排名第31，無緣擠進前20名體驗第四趟。

賽後林欣蓉表示：「這三趟下來基於器材和實力，對於自己是非常滿意，雖然說其中有一些失誤，我還是很高興能夠代表台灣、中華隊出賽。」

教練林垂賓指出，平時林欣蓉認真練習，能完成比賽團隊都很開心，期許下一屆林欣蓉能再進步，也期待大家多幫選手加油。

中華冬奧代表團總領隊陳士魁也前往延慶冬奧選手村及比賽場地為林欣蓉加油、打氣、致贈加菜金，期勉選手再接再厲，雖然成績不是參賽選手中最好，但林欣蓉已盡全力完成全部賽程，亞熱帶國家選手有此成績已屬難能可貴。

林欣蓉順利完賽，笑著比出讚。（中華奧會提供）