第94屆奧斯卡金像獎於台灣時間8日晚間9點由崔西艾莉絲羅斯和萊斯利喬丹揭曉入圍名單，最大贏家《犬山記》，共提名最佳影片、導演、男主角、男女配等12項，緊接著是入圍10項的《沙丘》。台灣知名劇作家賴聲川的女婿巴沃邱寧多傑（Pawo Choyning Dorji）執導《不丹是教室》也入圍最佳國際影片。另外，日本導演濱口龍介執導《在車上》在奧斯卡獎季上已榮獲近30個獎座，這次果然不負重望，不只入圍最佳國際影片，更提名最佳影片和最佳導演。

甫奪下金球獎影帝的《王者理查》威爾史密斯第3次角逐奧斯卡影帝，將和《犬山記》「奇異博士」班奈狄克康柏拜區、《倒數時刻》「第2代蜘蛛人」安德魯加菲德，以及《馬克白》丹佐華盛頓、《成為里卡多之路》哈維爾巴登爭帝；影后部分，除了《神聖電視台》潔西卡雀絲坦、《失去的女兒》奧莉薇亞柯爾曼、《平行母親》潘妮洛普克魯茲、《里卡多一家》妮可基曼4位已在多個預測名單中的人選外，「暮光女」克莉絲汀史都華也憑藉《史賓賽》首度提名奧斯卡影后，不過原本被外界看好的女神卡卡，則沒能以《Gucci：豪門謀殺案》2度衝奧，被視為本屆最大遺珠。

《不丹是教室》導演巴沃邱寧多傑（後排右）和製片妻子賴梵耘（後排左）。（海鵬提供）

男配角部分，《貝爾法斯特》希朗漢德、《樂動心旋律》特洛伊庫瑟、《成為里卡多之路》J.K.西蒙斯、《犬山記》則是同台互打，傑西普萊蒙和寇迪史密麥克菲皆入圍，女配角則有《失去的女兒》潔西伯克利 、《西城故事》亞莉安娜狄波斯、《貝爾法斯特》茱蒂丹契、《犬山記》克絲汀鄧斯特和《王者理查》安潔紐艾莉絲，其中以亞莉安娜狄波斯呼聲最高。

《不丹是教室》導演巴沃表示宣布入圍最佳國際影片時，正在房間陪兒子打電動，一邊開直播聽頒獎，隔壁房的太太賴梵耘聽到電影入圍，衝到巴沃跟兒子的房間看直播，身為監製的她第一時間尖叫，嗓子都喊啞了，比老公還興奮，她說：「巴沃很開心，可能當下還沒有回神，我就先尖叫了。」賴梵耘則開心打電話跟父親賴聲川報喜，但對方沒接，母親丁乃竺也沒接電話，讓她苦笑說：「都沒人理我。」本屆頒獎典禮將於台灣時間3月28日上午在洛杉磯杜比劇院登場。