資深媒體人彭文正原定8日上午要召開「論文門」國際記者會譴責英國倫敦大學，但昨晚行政院突然宣布今日將舉行日本福島食品解禁相關記者會，彭文正因此宣布其記者會將延至9日10時30分舉行。綠委許智傑卻痛批國民黨立委幫彭文正商借立法院場地，質疑是要與「通緝犯」為伍一同抹黑我國元首？彭文正8日回應「我給你三天時間道歉，不然你會有刑事責任」。

許智傑7日在臉書表示，剛剛收到採通，彭文正、賀德芬等人居然要在立法院舉行「倫敦大學包庇蔡英文博士學位詐欺」國際記者會！彭文正因誹謗蔡英文論文造假又拒不出庭，去年年底已被通緝，但國民黨立委不勸他回國面對司法，反而協助租借立法院場地大開國際記者會？不免讓人不禁懷疑，國民黨立委是要與通緝犯為伍一同抹黑我國元首？

總統府出示的蔡英文論文(左)、總統蔡英文(右)。(圖/合成圖，本報資料照)

許智傑呼籲，倫敦大學已聲明證實蔡英文學位屬實，這個論文門已告個段落，沒想到現在卻有國民黨立委協助少數極端意見在國會殿堂開國際記者會，跨國譴責倫敦大學葬送學術尊嚴，若沒有處理好恐將鬧出國際笑話，「拜託國民黨懸崖勒馬，不要再亂下去了！」

對此，彭文正8日在其主持的網路節目「政經關不了」表示，許智傑委員有沒有搞錯？立法院場地不是民進黨的，也不是他的，而是人民的，立法院場地是人民借給立委的，更何況「論文門」是有關國家、社會公益之事，人民本來就有權力用立法院場地，也有權利跟立法院陳情抗議，民進黨立委們聽懂了嗎？

彭文正續指，在商借場地過程中遭到各種各樣的干擾，黑手透過立法院總務處技術性干預，稱商借場地的立委，本人必須全程在場，才能有外人參與。這說法他接受，但他必須呼籲幕後主使人，立法院場地是為人民而設，並非是個別政黨所有。

彭文正強調，「論文門」從2019年6月追查至今近3年時間，期間民進黨少數立委出現情緒性發言、杯葛，他只想問，借場地的台大賀德芬教授是通緝犯嗎？自己人遠在美國和林環牆教授透過視訊連線參加記者會，根本就不在台灣，許智傑委員是不是搞不清楚狀況？

最後，對於許智傑稱自己是通緝犯，彭文正不滿表示「我給你三天時間道歉，不然你會有刑事責任」。彭文正指出，自己的案子還在刑事庭的程序準備庭，還沒有判決，在沒有拘提的情況下就發布通緝，這並不等於是通緝犯，自己不是嫌犯。