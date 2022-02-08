美女格鬥家Zenny黃偵玲以156公分身高馳騁綜合格鬥界，被譽為「台灣第一位女性職業MMA(綜合格鬥)選手」，她不但兼賦書法及竹笛等才藝，也常分享高強度體能訓練的影片，堪稱文武全才動靜皆宜；昨(7)日她又分享影片展示訓練神技，雙手抓住懸吊在天花板的道服，玩起將兩條腿整個抬起的「下身拜拜」運動，接著的「引體向上」更驚人，頻率速度讓網民看呆只能讚嘆。

黃偵玲昨(7)日分享「開工日」訓練影片，只見在47秒的體能練習畫面中，她雙手抓住懸吊在天花板的道服，先是將兩條大腿弓起，接著直接將兩條腿整個抬起，有如過年拿香祭祖但不是躬上半身，而是改採「下身拜拜」的姿勢，這樣的運動除了雙手臂力，更需要高強度的腹肌支撐。

接著從約18秒起換了動作，她一樣雙手徒手懸吊抓住道服，玩起「引體向上」（抓單槓時稱「拉單槓」），到47秒時間結束整整做了17下，這組動作她在半分鐘之內完成；稍微當過兵從事過軍事體能訓練者不難想像，連男生要做到這個頻率都相當不容易，但她看似不費太大力氣便完成了。

黃偵玲寫道：「抓道服訓練不僅可以訓練抓扣能力還有很多訓練模式唷，手指+握力+核心+手臂承重+背部肌群，抓握時與道服磨擦，結束時手指很難張開，指背上也會長出厚厚的繭」；網友只能驚呆讚嘆喊：「太猛了」，還有日本朋友說：「練習手指力量（偵玲：對呀）」。

黃偵玲加入亞洲最大的綜合格鬥ONE聯盟，從台灣出發，到泰國、緬甸、菲律賓征戰，一出道就奪下5連勝，是耀眼新人。出道同年，她就對上戰鬥民族俄羅斯選手，比賽打得非常激烈，兩人不相上下，最後裁判抓起她的手，宣布黃偵玲獲勝時，令她興奮地在擂台上猛跳慶祝。這兩年適逢新冠疫情，許多出國比賽選手行程受影響，但黃偵玲不放棄出國比賽機會，就連過年都沒鬆懈，持續進行高強度的體能鍛鍊。