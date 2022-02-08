竹北房價水漲船高，連許多在竹科工作的人也買不起，有網友好奇詢問，若在竹科工作，不知道房子應該買在湖口還是楊梅？不料貼文一出引起一片熱議，網友答案竟一面倒，還釣出不少過來人曝心聲。

這名網友在《PTT》表示，有親戚在竹科工作，正在考慮應該要在湖口還是楊梅買房，由於車程其實差不多，不過新湖口的重劃區好像感覺比較舒服，只是生活機能還沒有很好，兩地的價錢也差不多，因此很猶豫，不知道應該如何抉擇。

貼文一出引起熱烈討論，不料大多數網友答案竟一面倒，紛紛回應「絕對湖口」、「楊梅離竹科太遠了吧」、「楊梅去竹科，你是要提早2小時出門？」、「湖口有些地區勉強可騎車通勤新竹與竹北，楊梅很難」、「湖口比楊梅有發展性」、「雖然從楊梅湖口到新竹都會塞，但湖口還是好些」。

不過也有兩邊都住過的人分析，以生活機能來說的話，楊梅埔心大勝湖口，而且早上通勤，要上湖口交流道會很塞，楊梅若住靠近交流道的話，跟住湖口的通勤時間其實差不多；還有人說要看工作需求，楊梅厲害的地方在於有兩個交流道加一個五楊匝道，射程距離除了竹科還多了台北，不過如果沒有台北通勤需求，就不用考慮。