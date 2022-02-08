對於是否投入年底的縣市長選舉，衛福部長陳時中今天(8日)在政院記者會上強調，自己是政務官，「我絕對不會有另外的其他思考」。前民進黨立委郭正亮表示，陳時中擺明就是只選台北，且以過往的選舉經驗而言，台北市選戰的行程可以較晚展開，民進黨可能也會最後才處理台北市長的候選人提名。

宅神朱學恒8日晚間和郭正亮一起進行網路直播時，針對2022年年底登場的縣市長選舉，詢問郭正亮，「桃園民進黨要派誰？」郭正亮坦言，現在就是卡住了，真的不知道。

郭正亮指出，陳時中擺明就是只選台北，其他不考慮，「桃園他一直從來沒考慮過，對他來講，最順手的就是台北市」。不過，以目前疫情的狀況而言，陳時中至少要到四、五月才走得掉，但四、五月才去桃園怎麼來得及？「桃園有多大你知道嗎？」

郭正亮透露，當年前總統陳水扁徵召同黨前立委羅文嘉選台北縣長，羅文嘉參選的過程大概是7個月左右，「羅文嘉事後跟我講，有很多地方他根本沒去過」。朱學恒問，「進都進不去喔？」郭正亮回答，「不是，來不及」。

郭正亮分析，羅文嘉有7個月的時間，竟然有很多地方都沒到過，用這樣的角度去想，11月要選舉，如果要選桃園，不給他半年怎麼弄？朱學恒也認同郭正亮的說法，「最基本跑完都不夠」。

郭正亮又說，桃園和新北都是很大的地方，只有台北市陳時中比較能掌握，若他要選台北，募款有人幫他處理，重要的地方要到，「要見到你講選舉的東西」，這種感覺要有。以台北來講，最晚可以拖到六月初，民進黨應該會把台北市長放最後提名。