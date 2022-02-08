知名連鎖咖啡店星巴克2021年為慶祝在台突破500間門市，推出「歡慶500 Giant Audrey」巨無霸馬克杯，一名女網友經過某門市發現，該店不僅有這款巨無霸馬克杯，且特價65折，但其實這項商品原價要1萬1000元，折扣後也要7千多元，忍不住驚呼「有錢人就是這麼的平凡樸實」。

一名女網友在臉書社團《爆廢公社二館》PO出照片，只見畫面左側有一個巨無霸白色馬克杯，上面刻有星巴克Logo，並貼上「驚喜價65折」的貼紙，一旁的看板上則寫下，500店紀念馬克杯「限時優惠價」，原價1萬1000元打折後只要7150元，且可以宅配到家。

如此驚人的價格讓她忍不住驚呼，「有錢人就是這麼的平凡樸實」。照片曝光後，也有不少網友留言表示，「拿這杯能喝終身免費嗎」、「貧窮限制了我的想像」、「再去一個零我也買不下去」、「是馬克杯還是浴缸」、「喜歡的說不定真的會買來收藏」。

據《WalkerLand》報導，重達4.14公斤的「歡慶500 Giant Audrey」，是台灣繼2018年、2019年後，第三次推出的巨無霸馬克杯，不僅重量更重、價錢更高，也是製作難度最高的杯子。星巴克也曾公告，此款杯子比較適合拿來收藏和觀賞，不建議真的拿來裝飲料。