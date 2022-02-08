有登山的人就知道，想爬玉山，抽籤比登頂還難！不過有網友憤怒表示，大年初二爬玉山，竟然直擊一群外籍登山客將整顆波羅蜜的果皮丟在主峰的旁邊，還散落一地的果殼，氣得他直呼：天理難容！

一名網友在臉書公開社團《靠北登山大小事》發文，表示大過年的實在很不想動怒，但2日中午一群來自東南亞的外籍朋友，在玉山主峰大肆慶祝登山的喜悅，竟把整顆波羅蜜的果皮丟在主峰的旁邊，還散落一地的果殼，讓他直呼：「這我實在忍不了，玉山有多難抽大家都知道，在主峰丟垃圾這個簡直天理難容，能做到的只能幫忙背下山了。」，並PO出整顆波羅蜜的果皮卡在岩縫，以及他撿拾垃圾畫面。

原PO指出，如果當下看到亂丟當然會制止，只是自己隊伍到的時候看對方正在吃，就先到旁邊等他們、讓他們好好拍照，結果一回頭就看到果皮在地上。

眾多網友看完紛紛表示感謝：「謝謝波羅蜜王子」、「謝謝您，辛苦了」、「謝謝你們隊」、「波羅蜜王子好帥！」。也有網友說：「」、「不是只有外國人，本國人也不少，說果皮野外好分解，你丢家中客廳看看，多久才分解完？」。

不少人以為果皮、食物殘渣等可以在自然環境分解，因此隨手丟沒關係，不過玉山國家公園管理處指出，在高山環境下，低溫環境猶如冰箱，果皮不易分解腐爛，亂丟不僅容易造成環境髒亂，若殘留農藥還可能危害野生動物、改變動物覓食習性。

此外，玉管處表示，不管是丟垃圾或果皮，違者經告發查證屬實，可依國家公園法最高處3000元罰鍰。