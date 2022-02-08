根據日本放送協會（NHK）今天(8)晚間報導，三笠宮瑤子女王(Princess Yoko)證實確診新冠肺炎，目前人已經住進皇室御用宮內廳醫院治療，成為日本皇室首例確診者。

Princess hospitalized in 1st COVID case for Japan imperial family - The Mainichi https://t.co/E9lgNpXhDJ — 平本オズワルド (@osvaldohiramoto) February 8, 2022

38歲的瑤子女王為寬仁親王與信子妃的次女，有一個姐姐彬子女王，為大正天皇的曾孫女而受封女王。據悉昨天才抱怨自己喉嚨不舒服，今天下午便自行做了PCR採檢呈現陽性，確定感染了COVID-19。

另外，報導指出，姊姊彬子女王兩天前才與妹妹見過面，雖然目前沒有任何發燒症狀，不過還是必須進一步檢查。

由於瑤子女王自己一個人住，近期也沒有參與任何社交聚會，目前尚未查明感染途徑為何。此次確診案例為皇室第一位感染新冠肺炎的成員，日本皇室目前正嚴加控管人流，以避免傳播途徑擴大。

瑤子女王目前擔任東京社會福利公司(Yuai Jujikai)負責人以及非營利組織「通用聲音設計協會」(Japan Universal Sound Design Association)榮譽會長，該組織為專門幫助聽力受損患者。