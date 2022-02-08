前男團「F4」藝人言承旭、吳建豪參加大陸綜藝節目《朋友請聽好2》，在同一集節目中擔任飛行嘉賓，在溫馨氣氛中一起吃飯閒聊，更談起昔日組成F4的回憶；吳建豪坦承「我們其實到最後不是特別地開心」，在組團的那段時間，心裡難免有「嫉妒、吃醋、不平衡」等負面情緒，「重點是，每個人都有。」言承旭也鬆口吐露往日心結，節目最後對吳建豪說：「我覺得這個節目讓我們更近了」，時隔多年重新「破冰」。

言承旭、吳建豪在大陸綜藝節目《朋友請聽好2》中相遇，雖然笑著友好地打招呼，也不時互相開開玩笑，但雙方看起來都有些拘謹，氣氛也略顯尷尬。主持人謝娜好奇問：上次見面是什麼時候？兩人都答不出確切的時間；言承旭想起，曾4個人一起在吳建豪家聚會，吳建豪回說：「對啊，但那時至少也是4、5年前了。」

言承旭、吳建豪久違見面，一開始互動略有些尷尬，之後才慢慢放鬆。（圖／翻攝自微博／朋友請聽好）

而經過一整天的節目錄製過程，兩人都和主持人分享了許多內心話，也明顯地漸漸變得放鬆健談，最後言承旭才感嘆說：「我覺得這個節目讓我跟他更近了」，彼此似乎都放下了一些什麼心結？他坦言：「因為我們畢竟很久沒在一起，有時候沒有常聯絡，一定會有一些事情發生。」

主持人何炅聊起F4，認為這個團體的組成確實比較特別，是因為拍了同一部戲才被湊在一起，不像唱跳團體通常會一起經歷一段訓練時間，4個人拍戲前根本互相不認識，背景也不同，卻因為工作的關係而必須同進同出，「這些『朋友』不是你們自己選的。」可以選擇的只有後來要不要再繼續維持這個團體。

F4在2001年出道後紅遍亞洲，左起朱孝天、言承旭、吳建豪、周渝民。（圖／中時資料照）

吳建豪坦言，當時真的是逼不得已，也鬆口吐露：「我其實不太喜歡說這個東西，但……Jerry（言承旭）你不覺得嗎？如果當時真的讓咱們都是有安全感的，然後彼此信任的話，我覺得現在可能會不一樣。」他感慨，如果當時身邊「帶領的人」能照顧到他們每個人心裡的感受，也許F4後來的狀況就會變得不同。

吳建豪鬆口談F4當年的心結。（圖／翻攝自微博／朋友請聽好）

言承旭認同表示：「因為有時候真的會被人家講那些話放大，其實真的是會『被放大』。」吳建豪也承認，F4這個團體相處到後來，每個人心裡都有「嫉妒、吃醋、不平衡」等負面情緒，到最後決定「各走各的路」時，其實是鬆了一口氣的，也覺得「應該的」、「差不多了」。

言承旭鬆口談F4當年的心結。（圖／翻攝自微博／朋友請聽好）

何炅做出結論，其實當時應該是所有人都沒做好準備，還不懂得如何經營一個亞洲現象級天團，到很久以後有了經驗才明白當初應該怎麼做，就像父母也需要花時間學習如何照顧到每個小孩。不過，言承旭樂觀表示，正因為有這樣的經歷，「反而我們可能會有更不一樣的未來啊！就像我今天跟VanNess（吳建豪）在一起，反而我覺得我們感受到不一樣的。」事到如今，過往的種種心結都已經能釋然、放下了。