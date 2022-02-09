【羅翔講刑法】買一個女人判多少年？還沒買只鸚鵡判得重 真是離天下之大譜

近日江蘇徐州豐縣一名疑似精神異常的受虐婦女遭鎖鍊控制，相關視頻曝光後引發廣泛關注與議論。外界認為這位受虐者可能是被拐賣婦女多年來遭強暴並生了8個孩子，長期困擾大陸社會的拐賣婦女問題再度浮上檯面。大陸法界專家認為，目前大陸刑法對拐賣婦女相關刑罰太輕，買個女人最高刑罰僅3年，與買賣20隻癩蛤蟆觸犯的刑責相同，連購買一隻鸚鵡的罪刑都比買賣婦女更高。要改變拐賣婦女的惡習至少要先將它應列為重罪，從修法著手加上其他配套措施才能逐步解決問題。

這名生了8個孩子、疑似有精神疾病的婦女的慘況曝光後引起網上熱烈的迴響與同情，她在接近攝氏0度天氣中僅著單衣，獨居小屋環境惡劣，脖子上還被鍊條鎖住，幾乎像牲口一樣地被對待。事件曝光後當地官員表示，這楊X俠的女子患有精神疾病，與董志民領有結婚證，育有8個孩子，孩子最大23歲、最小2歲，是在案受補貼的貧戶。在出生率下滑成為熱門話題之際，董志民還因養育8個孩子而成為網紅，戴著價值1800元人民幣的無線耳機麥克風擔任一些商品代言人。

8個孩子的父親董志民因為生子眾多，被一些網站當作生育率崩跌下的正能量典型。有網友指出，他在為一些商品代言時，衣領上掛著的耳麥每副要1800元人民幣。（圖／抖音）

不過隨著更多訊息曝光，外界發現這位楊姓婦女許多年前曾被報為失蹤人口，很可能是來自雲貴一帶。她名義上的丈夫自稱是在路上將她撿回家，數年後登記結婚，種情況很可能是花錢購買被拐賣的婦女，遭鎖鍊控制防止逃跑。地方政府介入調查結果稱楊姓婦人確有精神疾病，因有攻擊性而被鎖鍊控制，當年她四處乞討流浪而被丈夫的父親收留並共同生活，數年後辦理結婚。

徐州8孩母親在低溫下只穿單衣，冷得直打哆嗦，拍攝視頻的博主趕緊找來一件外套讓她穿上。（圖／網路）

許多知名的網路評論指出，拐賣婦女問題是大陸貧窮農村長期存在的問題，地方政府對此的漠視甚至縱容，法律量刑過輕，形成婦女拐賣的共犯結構。以事件發生的徐州為例，拐賣婦女情況十分普遍，1980年代的官方調查顯示，僅蘇北一地就已經形成了一條龍的集團化、家族化的犯罪團夥。拐賣婦女主要原因是貧窮以及男女性別比例失調，在1989年出版的《古老的罪惡——全國婦女大拐賣紀實》中發表的統計數字顯示，從1986年到1989年，人販子從全國各地拐賣婦女到徐州市，人數就達4萬8100名，年齡最小的只有13歲。有些縣份被拐賣婦女動輒數十上百，景況怵目驚心。

這20、30年來大陸經濟與社會快速發展，如同部份歐美國家一樣，拐賣婦女的現象並未完全絕跡，這些犯罪行為大都因政府官員的縱容或是勾結，在利益的驅使下形成文明社會極為黑暗的一面。除了地方官僚腐化之外，中央政府對此問題重視不足、法律量刑太輕、社會漠視婦權的惡習也都是重要原因，堪稱是拐賣婦女的共犯結構。

8孩父親董志民被捧成網紅，有6萬餘位粉絲，除了代言商品之外，也被當作愛心與正能量典型，經常有人來訪問，他用鐵鍊鎖著一名精神異常婦女的事件才因此曝光。（圖／網路）

據了解，大陸《刑法》規定，拐賣婦女與兒童，除非情節特別嚴重，一般5年以上、10年以下有期徒刑。但是1997年刑法增訂「收買被拐賣婦女兒童」罪刑，處3年以下有期徒刑、拘役或管制，另外還加上一則例外條款：收買婦女兒童若無虐待情節並且不阻礙解救者，可以「從輕處罰」或「不追究刑責」，造成人口販賣犯罪鏈中出現「賣方有責，買方無罪」的現象。

大陸熱心網友們從尋人網頁找到一張多年前走失的四川女孩的檔案照，與8孩母親的形貌非常相似。（圖／網路）

熱心網民在尋人網頁上找到與8孩母親長相、年紀極相似的檔案，這位女孩1996年走失時年僅12歲。（圖／網路）

大陸知名法律考試網站《厚大法考》知名刑法講師羅翔指出，在大陸花錢買一個女人判刑最高才判3年，只要不妨礙解救就能免責或輕判，這完全沒有任何嚇阻力量。他語重心長地表示，現行法條中買賣一隻被列為珍稀動物的鸚鵡都要判5年以下，買一個女人的罪刑還趕不上買隻鸚鵡。現在收買被拐賣婦女的最重刑期3年，與買20個癩蛤蟆竟然一樣。而且只要不妨礙被拐賣婦女返回居住地，還能輕判或免責。

羅翔指出，賣婦女判5年以上，買的人只判3年以下，買與賣的刑責差這麼多，關鍵原因在於「中國很多地方從古至今都有買人的習俗」，法律雖然不能激進地改變社會現實，但一定要有所作為，因此應將收買人口的行為罪責提高至無期徒刑，才能真正打擊人口拐賣的犯罪行為。

江蘇徐州市豐縣董家村村民董志民家附近，已有大量公安人員進行管制，非相關的地方政府人員不允許進入楊姓8孩母親所在的董家住宅。（圖／網路）

連日來徐州官方陸續又通報了多項有關8孩母親楊姓婦女的訊息，但公布情節仍被挑出多處不合理的捏造痕跡。也有網友在網上透露，現在通往徐州豐縣董家村的道路已被管制，董志民與楊姓婦女住處周圍也有大量公安與保安人員圍得像鐵桶一樣，阻擋不相關人員接近。大陸官媒雖稱當地已就相關凟職失職人員進行調查並追究責任，但事件已再次挑起多年來幾個重大拐賣婦女案的痛苦回憶，要平息社會對拐賣婦女現象的關切與憤怒，恐怕是愈來愈難了。